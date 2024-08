A dois meses do primeiro turno das eleições municipais, a Band realiza nesta quinta-feira, 8, o primeiro debate entre os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa, na Paraíba. Estão confirmadas as presenças de

Cícero Lucena (PP), Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos). O debate será transmitido às 22h15 na televisão aberta, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, além da apresentação de cada um dos pré-candidatos, haverá uma rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, em que cada político poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes for acionado. No terceiro e último bloco, os pré-candidatos também farão as considerações finais.

Além do debate na Band, a TV Globo fará o último encontro entre os candidatos três dias antes da votação, em 6 de outubro. Caso as eleições municipais na capital paraibana tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer entre 14 e 25 de outubro.

Eleições em João Pessoa

Segundo pesquisa do Instituto Veritá, divulgada em junho, o atual prefeito, Cícero Lucena, lidera a disputa pelo comando de João Pessoa, com 27,9% dos votos. O pré-candidato do Progressistas tem oito pontos de vantagem sobre o ex-ministro Marcelo Queiroga, que soma 19,5% das intenções. Ele aparece tecnicamente empatado com o ex-prefeito Luciano Cartaxo, com 14,8% dos votos.

A margem de erro do levantamento, que entrevistou 1.202 eleitores de João Pessoa, é de 3,5 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PB-07225/2024.

Confira a lista de debates com os pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro, segunda-feira

TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira