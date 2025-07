De safáris a rituais ancestrais: Brasil lança lista com 101 experiências imperdíveis

De praias paradisíacas e safáris no Pantanal até imersões culturais em terras indígenas, o Brasil oferece uma ampla diversidade de experiências transformadoras para os turistas nacionais e estrangeiros, agora reunidas em uma nova plataforma que facilita o acesso a atividades que permitem vivenciar diferentes destinos de forma mais profunda.

Com foco em sustentabilidade e conexão humana, o projeto lançado neste ano reúne, em um site, 101 experiências distribuídas pelas cinco regiões do país, selecionadas pela Embratur e pelo Sebrae.

Batizada de “Feel Brasil”, a iniciativa é, além de uma vitrine do turismo nacional, “uma estratégia robusta de inserção do Brasil no cenário internacional no cenário por meio de experiências que traduzem a essência do país e mostram ao mundo sua diversidade e riqueza cultural”, explicou em entrevista à Agência EFE o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“Ao conectar turistas globais com vivências autênticas e sustentáveis, respondemos diretamente à crescente demanda pelo turismo de experiência, que é hoje uma das maiores tendências do setor. Mas os benefícios vão além do visitante: estamos falando de aumento do ticket médio, descentralização do fluxo turístico e fortalecimento da economia local”, acrescentou.

Nordeste protagonista

Com um portfólio construído para atender diferentes perfis de viajantes globais, a maioria das experiências selecionadas está no Nordeste do país, com 39 atividades que incluem aulas de culinária tradicional local, passeios por centros históricos coloniais e praias paradisíacas.

No estado de Pernambuco, é possível acompanhar a regeneração dos corais em Porto de Galinhas ou mergulhar e realizar trilhas em Fernando de Noronha.

Em Salvador, os turistas podem percorrer o Caminho dos Orixás ou realizar o Tour Bahia Negra para aprofundar seus conhecimentos sobre o candomblé e seus locais sagrados, e sobre a cultura afro-brasileira.

Os Lençóis Maranhenses também se destacam com experiências como um piquenique ao pôr do sol em meio às dunas de areia branca e lagoas cristalinas, e o espetáculo dos plânctons luminosos, microrganismos aquáticos que emitem luz através de uma reação química ativada quando são agitados pela água.

Imersão na Floresta Amazônica

Com 12 experiências, a região Norte oferece uma imersão na floresta amazônica, ideal para os turistas que querem para se aprofundar em saberes ancestrais e iniciativas sustentáveis.

Em Manaus, é possível participar de uma imersão indígena no rio Negro ou degustar sabores amazônicos no Até o Tucupi Tour.

Alter do Chão, no Pará, conhecido como o Caribe amazônico, oferece trilhas pela floresta na comunidade de Jamaracá, além da oportunidade de vivenciar a Piracaia – uma experiência tradicional às margens do rio com música e pratos com peixes locais.

Também é possível explorar a Rota do Chocolate no Caminho das Ilhas, em Belém, ou mergulhar na cultura e sustentabilidade do povo Paiter Suruí, em Cacoal (RO).

Empreendedorismo e transformação social

Por trás da maioria destas experiências, estão cidadãos “apaixonados por seus territórios” e à frente de pequenos negócios, prontos para receber os visitantes.

Esse é um aspecto que o “Feel Brasil” busca evidenciar, para se consolidar também como uma ferramenta de transformação social e econômica para as comunidades locais e abrir caminho para um turismo “mais justo e consciente”.

Nada menos que 70% dos 101 serviços disponíveis na plataforma são oferecidos por micro e pequenas empresas. Além disso, 59% dessas empresas são lideradas por mulheres, e mais de 80% dos negócios têm como foco inclusão, diversidade e sustentabilidade.

“O projeto impulsiona o protagonismo de micro e pequenos empreendedores, valoriza territórios e estimula o desenvolvimento regional com geração de emprego e renda. Ao promover o Brasil dessa forma, ampliamos nossa competitividade internacional e criamos um ciclo virtuoso de valorização do que temos de mais precioso: nosso povo, nossas culturas e nossas histórias”, explicou Freixo.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a iniciativa é inovadora no mundo por abrir o mercado para as pequenas empresas.

“Temos uma riqueza de país (...) e estamos hoje reconhecidos como um destino internacional. Tivemos 4,4 milhões de turistas estrangeiros somente no primeiro quadrimestre deste ano. A construção desses destinos tem as mãos dos pequenos negócios, que são cerca de 97% das empresas que atuam no setor. Isso representa mais renda, inclusão e faz a economia girar”, concluiu Lima.