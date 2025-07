O que o turismo faz para aproveitar a alta temporada? Empresas do Rio de Janeiro respondem

Do Carnaval ao show da Lady Gaga, os eventos no Rio de Janeiro continuam validando a fama da capital fluminense. O turismo da ‘cidade maravilhosa’ está em alta com um primeiro semestre marcado pela vinda de 1,2 milhão de turistas – aumento de 52% em relação ao ano passado.

Difícil não enxergar tempo bom para os negócios no setor. O Carnaval sozinho rendeu R$ 6,5 bilhões, segundo a Secretaria Estadual do Turismo. Mas o que as empresas do Rio estão fazendo para aproveitar a alta no fluxo de visitantes?

Para entender como os atrativos turísticos podem se preparar e maximizar os resultados dos bons ventos, exploramos 5 estratégias das empresas fluminenses que podem valer de inspiração para outras capitais turísticas do Brasil

Combinação entre horário de funcionamento estendido e novas atrações

Estender o horário de funcionamento pode implicar no aumento de custos, mas eles podem ser facilmente compensados se o fluxo for alto.

A estratégia foi adotada pelo AquaRio, acompanhada de novas atrações e mirando o período das férias de julho.

Além do aquário principal, que abriga mais de 10 mil animais marinhos, e atrações fixas, como o Museu de Cera e a Exposição Mar de Espelhos, os visitantes também podem visitar o novo Globo Experience (GEX).

A experiência interativa baseada nos 60 anos da Rede Globo permite ao público passear por cenários de novelas, ver de perto fantasias utilizadas no The Masked Singer Brasil e imergir na programação do canal.

A mesma estratégia está sendo utilizada pelo Parque Bondinho Pão de Açúcar, que ampliou, até dia 10 de agosto, seu horário de funcionamento e também incorporou novas atrações para o público.

Além do funcionamento diário das 7h30 às 22h, com última entrada às 20h30, o atrativo recebe visitantes com atividades temáticas para crianças, como a experiência inspirada no novo filme de “Como Treinar o Seu Dragão” – que está em seus últimos dias –, além de sessões de bem-estar matinais com a Bodytech e apresentações musicais no anfiteatro nas noites de segunda a sexta-feira.

A programação musical, batizada de “Música no Morro”, vai até 8 de agosto e inclui sessões de samba, jazz e DJs ao entardecer.

Dobrando a aposta na gastronomia

A Orla Rio, por sua vez, aproveita a alta no fluxo mantendo foco na qualidade de um evento já consagrado na capital: o festival Sabores da Orla.

Em sua 8ª edição, o evento reúne mais de 150 quiosques, seis categorias competitivas e tem a sustentabilidade como novo critério de avaliação, incentivando o uso de ingredientes locais, a redução do desperdício e a produção local.

O prêmio, que está integrado ao calendário oficial da cidade, é uma opção para turistas que buscam conhecer a fundo a gastronomia do Rio de Janeiro a preços acessíveis.

A programação se estende por todo o litoral carioca, do Leme ao Pontal, até o dia 31 de julho.

Alta temporada calhou de acontecer durante temporada de observação de baleias

A temporada de observação de baleias-jubarte, que ocorre anualmente entre junho e agosto, já começou no litoral carioca. A C2Rio Tours & Travel a vê como oportunidade para proporcionar aos turistas uma experiência de conexão com a natureza.

A empresa oferece passeios com saídas da Marina da Glória aos fins de semana – e diariamente até o fim de julho – sempre às 6h da manhã. As excursões contam com grupos reduzidos e têm duração média de 3 a 4 horas.

Além das jubartes, os visitantes podem avistar golfinhos, tartarugas e outras espécies marinhas. Paradas para mergulho são uma possibilidade e a atividade é acompanhada por guias especializados.

