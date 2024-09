Entre este domingo, 1º, e quinta-feira, 5, pelo menos 59 pesquisas eleitorais pode ser divulgadas sobre a corrida para a prefeitura de 24 capitais brasileiras. Desse total, somente Curitiba e Manaus não terão levantamentos. Enquanto em Belo Horizonte, há seis pesquisas previstas para divulgação nos próximos dias, o maior número da semana.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público. Dos 46 estudos previstos, a maioria deles foi realizada pelos institutos Veritá, com sede em Minas Gerais, e Futura Inteligência, no Espírito Santo, encomendados pela empresa 100% Cidades.

Confira as pesquisas de 1º a 5 de setembro previstas:

Pesquisas eleitorais para prefeito de São Paulo

Entre domingo e quinta-feira, na cidade de São Paulo, está prevista três pesquisas sobre a disputa pela prefeitura.

Instituto: Real Time Big Data - Data de divulgação: 03/09/2024 (terça-feira)

Real Time Big Data - 03/09/2024 (terça-feira) Instituto: Futura Inteligência/100% Cidades - Data de divulgação: 05/09/2024 (quinta-feira)

Futura Inteligência/100% Cidades - 05/09/2024 (quinta-feira) Instituto: Datafolha - Data de divulgação: 05/09/2024 (quinta-feira)