Corrida pela vacina tem fatos decisivos nas próximas 72 horas

Com a pandemia batendo recordes e em meio ao caos no sistema de saúde de Manaus, o Brasil está muito perto de um momento histórico: o começo da vacinação contra a covid-19. Mas para que isso aconteça, as próximas 72 horas são as mais decisivas para finalmente termos um imunizante seguro, eficaz e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O cronômetro está contando e muitos times estão em campo.

O primeiro movimento depende do Instituto Butantan/Sinovac e da Fiocruz/AstraZeneca entregarem os documentos que ainda faltam para a solicitação de uso emergencial das vacinas no Brasil. Sem esses dados, a Anvisa já disse que qualquer análise fica inviabilizada. Este processo deve ocorrer ainda nesta sexta-feira, 15.

Passada esta etapa, é a vez da Anvisa entrar em campo e analisar os pedidos de uso emergencial. Está marcada uma reunião da Diretoria Colegiada da agência para o domingo, 17, a partir das 10 horas.

A decisão é baseada em pareceres das áreas técnicas do órgão, responsáveis pelo registro de medicamentos, pela certificação de Boas Práticas de Fabricação, e pela farmacovigilância de medicamentos. Cerca de 50 pessoas participam de todo o processo de aprovação.

Estes pareceres subsidiam a decisão da diretoria. A reunião decisiva tem previsão de durar 5 horas e será transmitida ao vivo, como uma final de Copa do Mundo, em que todos os olhos dos brasileiros vão estar voltados para estes momentos cruciais.

Segundo a Anvisa, 40% dos documentos da vacina do Butantan já foram analisados, e 29% ainda precisam de complementação. No caso da Fiocruz, 32% dos documentos foram analisados, e 31% ainda dependem de algum tipo de complementação.

Paralelamente ao processo de aprovação da vacina, um outro time participa de uma grande força-tarefa montada para buscar as 2 milhões de doses compradas da AstraZeneca – que tem acordo com a Fiocruz. Este lote está em um fornecedor do laboratório na Índia.

O avião vai sair às 23 horas desta sexta-feira, 15, do aeroporto de Recife, rumo a Mumbai. É uma viagem de 12 mil quilômetros, com cerca de 15 horas de duração. A carga de 15 toneladas será escoltada pela Força Aérea Brasileira. O pouso está previsto para o domingo, 17, no Rio de Janeiro.

Vencida toda esta operação de guerra, o país entra em uma outra fase, a da vacinação. A previsão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é imunizar as primeiras pessoas de forma simultânea em todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, às 10 horas do dia 20 de janeiro.

Para isso, é necessária uma verdadeira batalha logística para distribuir a vacina em todo o país. O Butantan já tem 6 milhões de doses prontas, com mais 2 milhões da Fiocruz, começaremos a vacinação com 8 milhões de doses.