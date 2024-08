Concurso Nacional Unificado (CNU): candidatos têm até hoje para contestar gabarito; saiba como

Os candidatos que prestaram as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) poem contestar o gabarito oficial até esta quarta-feira, 21. A correção oficial de todas as questões objetivas foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

O pedido de recurso deve ser enviado à Fundação Cesgranrio, que é a banca que organizou o CNU. E deve ser feito na mesma página usada pelo candidato no momento da inscrição.

Não serão aceitos pedidos via correios, fax ou qualquer outro canal, nem fora do prazo estipulado nos editais.

Para realizar a contestação, é preciso fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br, clicar na Área do Candidato e, na sequência, em solicitações.

O candidato deve acessar o campo de Interposição de Recursos, e enviar uma petição direcionada à Fundação Cesgranrio, ou seja, um documento formal explicando os motivos para o pedido de recurso e solicitando uma providência.

Regras para pedir recurso

O candidato não pode se identificar durante a solicitação do recurso. Os editais são claros: caso o participante apresente qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite o seu reconhecimento, o pedido de recurso será indeferido – independentemente de sua procedência ou não.

O MGI alerta também que qualquer xingamento levará ao indeferimento do recurso. E que os pedidos precisam ter uma "argumentação devidamente fundamentada".

Além disso, só pode ser enviado um recurso por questão. E, uma vez feita a solicitação, esta não poderá ser editada.

Próximos passos

Após a divulgação preliminar do gabarito das provas objetivas, de acordo com o cronograma do CNU, a imagem do cartão-resposta será disponibilizada em 10 de setembro. Já em 8 de outubro ocorre a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva. Para quem for enviar os títulos, o prazo vai de 9 e 10 de outubro. Haverá possibilidade para interposição de eventuais recursos.

Veja o cronograma do CNU

20 e 21 de agosto - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados

10 de setembro - Disponibilização da imagem do cartão-resposta

8 de outubro - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9 de outubro - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8 de outubro - Convocação para o envio de títulos

9 e 10 de outubro - Envio dos títulos

17 de outubro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17 de outubro - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25 de outubro - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3 de novembro - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

2 e 3 de novembro - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4 de novembro - Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de novembro - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19 de novembro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de novembro - Previsão de divulgação dos resultados finais

Janeiro 2025 - Início da convocação para posse e cursos de formação.