Como saber qual o tamanho da fila nos postos de vacinação na cidade de SP

Para facilitar e agilizar o tempo de vacinação contra a covid-19, a prefeitura de São Paulo criou um serviço online que monitora como está o tamanho da fila em todos os postos da capital paulista. O ‘filômetro’ foi lançado nesta terça-feira, 15, e pode ser acessado por meio do site.

“É um serviço muito importante nesse momento onde a quantidade de pessoas a serem vacinadas é alta. O cidadão pode ter acesso a uma informação para que facilite o processo da imunização”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.

O serviço permite conferir como está o fluxo de pessoas em todos os postos de vacinação, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), drive-thrus, mega postos, entre outros.

Como funciona o filômetro?

Para conferir como está a situação da fila no posto onde deseja ir, basta acessar o site De Olho na Fila. Os locais estão divididos em ‘Posto-Volante’, ‘Drive-Thru e Mega Posto’. Há ainda uma outra categoria que classifica as unidades por regiões: Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul.

Ao selecionar o posto de vacinação, há uma indicação por cor de como está a situação. Verde significa sem filas; amarelo é uma fila pequena; laranja é quando está média; vermelho é sinônimo de fila grande; e cinza é de locais sem dados disponíveis.

Antes de sair de casa, confira todos os documentos necessários, como identidade e um comprovante de residência, para quem for tomar a primeira dose.

Calendário de vacinação em SP

A prefeitura de São Paulo iniciou um processo de escalonamento de vacinação para a população sem comorbidades. A primeira etapa começou na segunda-feira, 14, e vai até o dia 19 de junho, próximo sábado.

O secretário Edson Aparecido, explicou que o escalonamento é importante pois as vacinas também chegarão de forma fracionada. “Fizemos essa divisão e vamos fazer ao longo de todo o processo de vacinação anunciado pelo governo do estado até o dia 15 de setembro, quando a gente completa a vacinação das pessoas acima dos 18 anos”.

Com o escalonamento, o cronograma de vacinação fica assim

- 58 e 59 anos: 14 e 15 de junho

- 56 e 57 anos: 16 de junho

- 54 e 55 anos: 17 de junho

- 52 e 53 anos: 18 de junho

- 50 e 51 anos: 19 de junho

De acordo a prefeitura da capital paulista, até a segunda-feira, 14, foram aplicadas 5.648.085 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 3.974.27 foram de primeira dose e 1.673.812 de segunda dose.

Em todo o país, segundo dados do Ministério da Saúde, pouco mais de 11% da população recebeu as duas doses e está com o esquema vacinal completo.

