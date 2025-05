Clima: São Paulo tem sol forte e calor acima da média nesta quinta-feira, 8

O dia será de sol forte e céu claro durante toda a quinta-feira, sem previsão de nuvens ou chuva. As temperaturas variam entre mínima de 17°C, sentida principalmente no início da manhã e à noite, e máxima de 30°C à tarde, caracterizando um calor acima da média para o mês de maio na capital paulista.

As noites permanecem relativamente frescas. A umidade do ar deve ficar baixa, entre 30% e 40%, mantendo o clima seco na cidade. Não há previsão de chuva para os próximos dias, e o mês segue sem precipitações até o momento.

Temperaturas e Clima

As temperaturas para esta quinta-feira devem seguir uma variação considerável, com a mínima de 17°C durante as primeiras horas do dia e à noite. Por outro lado, a tarde será marcada por um calor intenso, com máximas de até 30°C.

A sensação térmica será de calor, o que torna o dia propício para quem busca atividades ao ar livre, especialmente à tarde.

A umidade do ar será uma das características do dia, com índices entre 30% e 40%, o que caracteriza um clima seco. [Grifar] Isso pode causar desconforto para pessoas mais sensíveis a mudanças no clima, especialmente durante a tarde, quando o calor é mais intenso.

Sem Previsão de Chuva

A previsão para os próximos dias é de clima estável, sem previsão de chuvas. O mês de maio segue sem grandes precipitações, o que deverá manter o cenário de tempo seco e ensolarado em São Paulo.