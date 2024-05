Saldo bloqueado FGTS: o que fazer para desbloquear 

O FGTS é uma ferramenta do Governo Federal que protege o trabalhador CLT em casos de demissão sem justa causa e é muito utilizado principalmente por quem tem o sonho da casa própria e quer usar o valor de entrada no financiamento.

Mas, muitos brasileiros, ao acessar o FGTS, descobrem que o saldo está bloqueado. O bloqueio pode acontecer por diversos motivos e, neste artigo, você entenderá tudo sobre o saldo do FGTS bloqueado, como consultar o saldo nas plataformas da Caixa Econômica Federal e um tutorial para desbloqueio do benefício.

O que significa “saldo bloqueado” no FGTS?

Se o termo “saldo bloqueado” aparecer quando você estiver consultando o seu FGTS, não significa, necessariamente, que você perdeu o seu benefício. Na verdade, o saldo fica bloqueado porque alguma parcela não está disponível para ser sacada.

Isso pode acontecer por diversas razões, que vão desde o uso do FGTS como uma garantia de empréstimo, ações judiciais relacionadas a disputas trabalhistas e até mesmo erros administrativos.

O que fazer se você está com saldo bloqueado no FGTS?

A primeira coisa a se fazer quando se percebe que o saldo no FGTS foi bloqueado é entender por qual razão isso aconteceu. Dependendo da situação, a liberação do valor é mais simplificada, como também o cidadão pode ter que encerrar dívidas e processos para ter acesso ao benefício.

Se o seu FGTS for bloqueado, você deve:

Entender o motivo pelo qual o bloqueio foi feito. A informação fica indicada no seu extrato. Se dúvidas permanecerem, entre em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal; Regularize a situação: para o desbloqueio, tudo depende da causa. Se foi bloqueado por conta de empréstimo, o mesmo precisa ser quitado. Para financiamentos habitacionais, as parcelas precisam estar em dia e todos os requisitos do contrato seguidos. Se a questão for judicial, é necessário proceder com a resolução do caso. Por fim, quando qualquer pendência foi resolvida, é possível solicitar o desbloqueio do FGTS diretamente com a Caixa.

Principais motivos para saldo bloqueado e o que fazer

Dentre a lista dos principais motivos pelos quais o saldo do FGTS fica bloqueado, estão:

Bloqueio pelo saque-aniversário do FGTS

Quem opta pela opção de realizar o saque de aniversário anualmente sempre terá uma parte do FGTS bloqueada no saldo, e só é possível acessar o valor bloqueado no mês de aniversário.

Bloqueio judicial

O bloqueio judicial do FGTS pode acontecer quando o cidadão possui pendências com a justiça, o que acontece bastante em casos de ações trabalhistas, por exemplo. Desta forma, o valor só é liberado quando a questão é resolvida.

Saldo FGTS bloqueado por empréstimo

O FGTS pode ser usado como garantia de empréstimos consignados. Nestes casos, o FGTS fica como um caução até a quitação do valor total, e o saldo, consequentemente, fica bloqueado na conta do trabalhador.

Outros motivos

Por fim, é mais do que comum que os brasileiros usem o FGTS de anos para realizar a compra do primeiro imóvel. Então, se o saldo foi solicitado, seja para abater parcelas do financiamento, como também para dar entrada no imóvel, é comum que o valor fique bloqueado durante certo período.

Além disso, como medida de segurança, se a Caixa Econômica Federal observar que houve algum erro processual ou fraude na sua conta, o FGTS também pode ser bloqueado para verificação.

Como consultar saldo bloqueado no FGTS?

Existem algumas formas de consultar o saldo bloqueado no FGTS. O método mais fácil é pelo próprio App FGTS. Veja o passo a passo:

Procure por “FGTS” na sua loja de aplicativos e baixe o app em questão; Entre no app com seus dados ou faça o cadastro caso seja o primeiro acesso; No menu principal, acesse “Consulta de saldo”; E pronto!

A partir daí, você já consegue visualizar o seu saldo do FGTS e, se ele estiver bloqueado, mesmo que uma parcela, essa informação estará sinalizada na sua tela.

Além do aplicativo, também é possível fazer esse processo pelo Internet Banking da Caixa, entrar em contato pelo telefone 0800 104 0 104 ou se dirigir até a agência da Caixa Econômica Federal mais próxima da sua residência.