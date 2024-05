Chuvas fortes atingem o RS mais uma vez e causam novos alagamentos

As chuvas voltaram a cair de forma volumosa em Porto Alegre (RS). Desde a madrugada de quinta-feira, 23, autoridades e moradores da capital do Rio Grande do Sul (RS) estão vendo a água retornar a lugares onde ela já havia escoado. Além disso, agora locais que não haviam sido atingidos pelas primeiras enchentes, também estão sendo alagados.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de chuva em 15 horas ultrapassou os 100 milímetros na Zona Sul da capital. Ao falar sobre o assunto, o prefeito Sebastião Melo (MDB) fez questão de afirmar que a chuva não pegou de surpresa a capital. "A prefeitura não foi pega de surpresa, nós sabíamos que ia chover. Mas, agora, a quantidade de chuva foi excessivamente forte", disse.

Novos lugares afetados

Nas regiões que ainda não haviam sido afetas, a água subiu pelos bueiros, como no caso das ruas Lima e Silva, na Cidade Baixa, Zona Sul da cidade. O problema também chegou na Zona Norte, levando mais água a pontos da cidade que já estavam secos. Foi o caso de parte da Avenida Brasil.

Mesmo com esse cenário preocupante,o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Maurício Loss, negou um "colapso" no sistema de drenagem de Porto Alegre. De acordo com ele, o barro levado pelas cheias das últimas semanas secou, trancando as galerias pluviais, que funcionam no escoamento da água da chuva.

No centro da cidade, o shopping Praia de Belas, que já tinha sido reaberto, fechou mais uma vez na quinta-feira, 23, por causa da elevação da água nas regiões que dão acesso ao local.

Trabalhos afetados

O Exército também teve seu trabalho prejudicado com o retorno das chuvas. Duas passarelas flutuantes usadas pelos militares foram levadas pela força da correnteza no interior do RS, na quinta-feira, 23. Uma delas atravessava o Rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado, no Vale do Taquari, enquanto a segunda stava localizada no Rio Pardo, em Candelária, Vale do Rio Pardo.

Alerta de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Sul. Um um de tempestade com grau de "Perigo" e outro de declínio de temperatura com grau de "Perigo Potencial" que também se estende para outras regiões, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. As cidades mais afetadas incluem Caxias do Sul, Erechim, Passo Fundo, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Guarapuava, Cascavel e Umuarama. Há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet também emitiu um alerta para chuvas intensas, ventos costeiros e vendavais na região sul do país. Esses ventos terão uma intensificação especialmente nas áreas litorâneas, podendo movimentar dunas de areia sobre construções na orla. As áreas afetadas incluem a Metropolitana de Porto Alegre, Sul Catarinense e Sudeste Rio-grandense.

Quanto à chuva, são esperadas precipitações intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes (40-60 km/h), com término previsto para as 23h59min desta sexta-feira. As áreas afetadas abrangem o Sudoeste, Noroeste e Centro Ocidental Rio-grandense, juntamente com a Metropolitana de Porto Alegre e outras regiões do estado. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo. O alerta estende-se até 12h00min desta sexta-feira.

A Defesa Civil do estado do RS também emitiu um alerta para risco de inundação, especificamente relacionado ao Rio Jacuí, com elevação prevista a partir de Dona Francisca. Em decorrência desse aumento nos níveis do rio, nas próximas 24 horas, há possibilidade de alcançar as regiões ribeirinhas e áreas anteriormente alagadas em Cachoeira do Sul e Rio Pardo.