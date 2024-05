Onda de frio: temperatura terá queda brusca no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte a partir de sexta

A partir desta sexta-feira, o Brasil deve registrar a chegada da primeira onda de frio do ano. De acordo com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria está prevista para estabelecer uma queda na temperatura dos estados localizados na região centro-sul do país. O alerta emitido pelo Inmet tem validade desta sexta-feira até domingo.

Os moradores de toda a região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) vão lidar com temperaturas abaixo da média e um final de semana marcado por geadas. O ar polar também vai provocar frio nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no sul dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso, além de trazer a já esperada friagem que se estende do Acre até Rondônia. Embora seja uma mudança brusca, ela já era esperada pelos meteorologistas.

— No outono, na Região Sul é comum a formação de frentes frias, que nada mais são do que o contato entre uma massa de ar frio e uma massa de quente — explica Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

De acordo com Andrea, o frio pode ser acentuado pela presença de um ponto de baixa pressão do ar entre o Paraguai e a Argentina, que organiza áreas de instabilidade e também favorece a formação de chuvas de forma contínua.

— Essas chuvas costumam ser de fracas a intensas, com acumulados significativos, além de provocar rajadas e descargas atmosféricas — complementa a meteorologista

Dados apresentados pelo Climatempo apontam que o ar frio deve permanecer pelo menos até o feriado de Corpus Christi, no dia 30 de maio, que também poderá contar com temperaturas mais baixas.