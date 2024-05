O que é SSP: conheça o órgão emissor ou expedidor do RG

Já reparou que, ao fazer um cadastro em que pedem o número do seu RG, também é solicitado o órgão emissor ou expedidor? Se você for de São Paulo, por exemplo, provavelmente preencheu essa informação com a sigla “SSP-SP”. Mas, sabia que não é só no estado de SP que o “SSP” está presente no documento?

Mas afinal, o que é SSP? Essas três letras são tão comuns nos documentos que passam despercebidas mas, neste artigo, você entenderá o que é, onde encontrar essa informação no seu RG, além de qual UF o documento foi emitido.

O que é SSP?

“SSP” é a sigla para Secretaria de Segurança Pública. É comum encontrar essas três letras em documentos como o RG porque é essa Secretaria a responsável pela emissão dele. Mais do que isso, você pode perceber que, além da sigla, ela também vem acompanhada do estado que o documento foi emitido.

Portanto, se o seu RG é de São Paulo, vai perceber que no documento está indicado como “SSP-SP”, bem como se você for do Rio de Janeiro, o documento constará “SSP-RJ”. Ou seja, é a Secretária de Segurança Pública desses estados a responsável pela emissão do documento sinalizado.

O que significa SSP no órgão emissor ou expedidor do RG?

Antes de entender o que significa o termo SSP no órgão emissor ou expedidor do RG, é importante saber a diferença entre esses dois termos. Veja abaixo:

Órgão emissor: o órgão emissor é o responsável pela emissão do RG. Ou seja, é a autoridade que se compromete com todo o processo de emissão do começo ao fim, que vai da verificação dos dados até a entrega completa do documento.

Órgão expedidor: na prática, o órgão expedidor é um sinônimo do órgão emissor, ou seja, o responsável pela emissão do documento. A diferença dos termos existe porque o órgão expedidor tem foco em despachar o documento para quem é de interesse, enquanto o emissor trabalha na elaboração e emissão do mesmo.

Com isso, toda vez que você se deparar com a sigla SSP tanto no órgão emissor, quanto no órgão expedidor do seu RG, significa que ele foi emitido e despachado pela Secretária de Segurança Pública do estado indicado no documento.

Onde encontrar SSP no RG?

Existem algumas formas de encontrar o SSP no seu RG, e tudo vai depender se o seu documento é de modelo novo ou antigo. Veja onde fica nas duas situações:

RG antigo: para quem tem o RG antigo, é possível encontrar o SSP logo na parte da frente do documento, na parte superior, onde fica a foto e a digital.

RG novo: já no RG novo, a informação fica logo ao lado da foto de identificação, onde consta “órgão expedidor”. Além disso, no topo do documento, a informação também é indicada, escrita por extenso.

Como saber qual é a UF de emissão do seu RG?

Para descobrir em qual unidade federativa o seu RG foi emitido é bem simples. Essa informação é acompanhada logo depois pela SSP, indicando que o documento foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública. O SSP sempre vem acompanhado com o estado em que o documento foi emitido. Veja alguns exemplos de UF de emissão pelo Brasil:

Estado de São Paulo: SSP-SP;

Estado do Rio de Janeiro: SSP-RJ;

Estado de Minas Gerais: SSP-MG;

Estado do Paraná: SSP-PR;

Estado da Bahia: SSP-BA.