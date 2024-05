Barragem 14 de Julho, no Rio Grande do Sul, entra em colapso após forte chuva

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou nesta quinta-feira, 2, que a barragem 14 de Julho, no município de Cotiporã, no interior do estado, rompeu por conta da forte chuva que atinge diversas cidades gaúchas desde o início da semana.

A orientação da Defesa Civil do estado é que moradores dos municípios de: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer.

Segundo informações iniciais, o rompimento foi parcial, mas pelo volume de água será total em algumas horas. O rompimento deve, de acordo com autoridades locais, elevar ainda mais o nível do rio Taquari e aumentar ainda mais as enchentes nos municípios próximos da região de Santa Bárbara.

"Fizemos todos os trabalhos para evitar o rompimento, mas o volume de água foi maior. Não conseguimos ter acesso nem de helicóptero para levar os técnicos. Esse rompimento terá um efeito de resposta hidrológica, ou seja, de elevação do rio Taquari e da bacia. Fizemos evacuação e emitimos os alertas", disse Leite em vídeo no Instagram.

Leite reforçou o cenário excepcional da situação, sendo a pior que o estado já passou, mas afirmou também que existe dificuldade para realizar o resgate dos desaparecidos.

"É uma situação dramática. Pior do que qualquer quadro que tivemos anteriormente no estado", disse Leite.

Na mesma linha, o vice-governador, Gabriel Souza, orientou que a população que mora nas áreas de risco deixe suas casas.

"Saiam de casa e subam seis metros acima dos rios. Pelo menos seis metros acima. Saiam das zonas abaixo dessa cota, porque realmente a situação é gravíssima, muito séria, e precisamos que todos, imediatamente, sigam essa orientação, sob penas de perdermos muitas vidas", disse Souza.

Segundo o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, a expectativa é que o rio suba de dois a quatro metros a partido do colapso da barragem.

"A informação que precisamos passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari, é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é que isso suba em torno de dois a quatro metros. Essa é a tendência que aconteça nos próximos minutos e nas próximas horas nos municípios mais abaixo, lá no Taquari. Importante: Isso é uma informação oficial e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari", disse Segabinazzi em vídeo divulgado nas redes sociais.

Chuvas já deixaram 13 mortos; 21 pessoas estão desaparecidas

Segundo balanço divulgado às 12h pela Defesa Civil, 13 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas. Cerca de 147 municípios foram afetados, 4.599 pessoas estão em abrigos e 9.993 estão desalojadas.

Boletim do RS das 12h de quinta-feira (2/5)

Municípios afetados: 147

Pessoas em abrigos: 4.599

Desalojados: 9.993

Afetados: 67.860

Feridos: 12

Desaparecidos: 21

Candelária (8)

Encantado (6)

Passa Sete (1)

Roca Sales (4)

São Vendelino (2)



Óbitos: 13

Encantado (1)

Itaara (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (1)

Santa Maria (2)

São João do Polêsine (1)

Segredo (1)

Silveira Martins (1)*

*uma das mortes que havia sido contabilizada, no boletim anterior, para Santa Maria aconteceu na verdade em Silveira Martins.