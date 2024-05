Nível do rio Guaíba ultrapassa marca histórica e Defesa Civil emite alerta para inundação extrema

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu neste sábado, 4, a marca de 4,96 metros e ultrapassou a marca história de 4,76 metros, registrada no ano de 1941. A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação extrema na cidade.

Segundo o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, às 8h34, a cidade tinha 76 ocorrências de bloqueios de vias por acúmulo de água. São 54 alagamentos que causam bloqueio total e 10 que causam interrupção parcial do trânsito de vias. Um vídeo divulgado pelo órgão, mostra a Avenida Julio de Castilhos totalmente inundada. O centro histórico segue tomado pela água.

9h - Avenida Júlio de Castilhos, junto ao Viaduto da Conceição. pic.twitter.com/utw2JPVumb — Ceic Porto Alegre (@CEIC_POA) May 4, 2024

Na noite de sexta-feira, a administração do Aeroporto Salgado Filho anunciou que suspendeu por tempo indeterminado os pousos e decolagens no local. A Fraport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, explicou que a medida foi necessária devido ao alto volume de chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul nos últimos dias, visando garantir a segurança de funcionários e passageiros.

A orientação da Defesa Civil é que os moradores, comerciantes e trabalhadores de regiões próximas ao Guaíba, tais como parte dos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, deixem imediatamente as áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Guaíba.

As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil de Porto Alegre sobre os abrigos públicos disponibilizados, rotas de fuga e pontos de segurança.

Nesta manhã, a prefeitura orientou também que moradores dos bairros de Asa Branca, Minuano, Vila Elizabeth e Nova Brasília, na região do Sarandi, deixem suas casas após o volume de água ultrapassar a contenção do Dique Sarandi.

As famílias serão retiradas do local com apoio do Exército e Bombeiros, Locais de acolhimento estão sendo organizados pela prefeitura.

“Convido os moradores a saírem das suas residências e virem aos abrigos da prefeitura. O ponto de referência é a escola Salzano Vieira da Cunha’’, afirmou Sebastião Melo, prefeito da capital.

Na sexta-feira, o governador do estado, Eduardo Leite, alertou que o sistema de comportas e diques do Muro da Mauá, que evitam uma inundação completa da cidade, pode se romper pela pressão no sistema e poderia causar uma onda de destruição na cidade.

“Aqui em Porto Alegre tem o sistema de proteção, mas o sistema de proteção está sendo estressado, postos à prova por conta de um volume muito grande, e persistente de água. A gente trabalha com todas as ferramentas. Foi um veículo blindado do exército para poder ajudar a apoiar em um local que tinha um sinal de ruptura, sacos de areia, tudo feito para que as estruturas resistam, mas não há como garantir que não haja, em algum momento, algum tipo de ruptura. Uma eventual ruptura pode causar uma onda arrastando pessoas, ferindo, machucando e até colocando em risco a vida”, disse em entrevista coletiva.

Segundo o balanço divulgado nesta manhã, os temporais deixaram em todo o estado 56 mortos, 67 desaparecidos e 74 feridos. A Defesa Civil estima que mais de 32 mil pessoas estão fora de casa, sendo 8.296 pessoas em abrigos e 24.66 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 281 cidades são afetadas e 377 mil pessoas impactadas pelas chuvas.

População de Porto Alegre sem água

Na manhã deste sábado, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que foi necessário suspender as operações das Estações de Tratamento de Água (Etas) Moinhos de Vento, São João e Tristeza.

A suspensão dos trabalhos se dá em razão do alagamento das estações de bombeamento de água bruta (Ebabs), que ficam localizadas na avenida Voluntários da Pátria e Padre Cacique, respectivamente. As Ebabs são as responsáveis pela captação da água para tratamento. Não há previsão de retomada da operação.

Os bairros de Porto Alegre que poderão ficar sem água ou com baixa pressão são:

ETA Moinhos de Vento:

Auxiliadora

Azenha

Bela Vista

Bom Fim

Centro Histórico

Cidade Baixa

Farroupilh

Floresta

Independência

Jardim Botânico

Menino Deus

Moinhos de Vento

Mont’Serrat, Partenon

Petrópolis

Praia de Belas

Rio Branco

Santa Cecília

Santana

São João

Três Figueiras.

ETA São João:

Jardim Planalto

Passo das Pedras

Costa e Silva

Parque Santa Fé

Chácara das Pedras

Três Figueiras

Rubem Berta

Protásio Alves

Loteamento Timbaúva

Jardim Leopoldina

Jardim Ipu

Alto Petrópolis

Mário Quintana

Chácara da Fumaça

Vila Safira, Sarandi

Morro Santana

Jardim Itu

Jardim Sabará

Cristo Redentor

Passo da Areia

Jardim Lindoia

Boa Vista

Vila Ipiranga

Vila Floresta

São Sebastião

Anchieta

Auxiliadora

Higienópolis

Humaitá

São Pedro

Navegantes

São Geraldo

São João

Vila Farrapos.

ETA Tristeza: