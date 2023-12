Censo 2022: veja qual é a cidade com maior proporção de amarelos do Brasil

Com cerca de 15 mil habitantes, a cidade tornou-se a memória do Japão por conservar hábitos e tradições, como danças e arquiteturas, de acordo com o governo do Paraná. Sua primeira denominação foi Assailand, de origem oriental, que significa Terra do Sol Nascente (AssahiI – sol nascente e Land – terra), posteriormente simplificada para Assaí. Na cidade, ainda hoje é possível ver casas com estilo nipônico e placas escritas em japonês.

Em todo o Brasil, pela primeira vez a população é composta majoritariamente por pessoas pardas. Na comparação com os resultados do Censo 2010, considerando o aumento de 6,5% da população total, destaca-se o crescimento de 42,3% de brasileiros autodeclarados pretos e de 11,9% pardos, enquanto houve um decréscimo de 3,1% da população branca.

O IBGE utiliza o conceito de “raça” como uma categoria socialmente construída na interação social e não como um conceito biológico. Na pesquisa, cada pessoa responde ao IBGE a sua percepção sobre a cor ou raça a que pertence, baseado em critérios como origem familiar, cor da pele, traços físicos, etnia e pertencimento comunitário, entre outros. Além disso, o instituto afirma que essas cinco categorias estabelecidas na investigação (branca, preta, amarela, parda e indígena) também podem ser entendidas pelo informante de forma variável.

No entanto, o manual de entrevista do Censo conceitua cada uma das categorias. A pessoa parda, por exemplo, é definida como aquela "que se declarar parda ou que se identifique com mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena". Já a amarela é definida como "pessoa de origem oriental: japonesa, chinesa, coreana etc".

Turismo rural

Conhecida pelo turismo rural, para atrair turistas, o município criou o Circuito Nipo Brasileiro, que proporciona uma viagem que contempla a cultura japonesa em suas expressões na dança e culinária. Também oferece visitação aos templos, produção da raiz de lenkon (lótus) — planta muito utilizada na culinária oriental em refogados com legumes e carnes —, produção de motigomê (arroz japonês), brincadeiras com jogos rurais, e filosofia de vida. Um acervo de relíquias vindas do Japão, como roupas, fotos e objetos, também faz parte do circuito.

