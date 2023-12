Censo 2022: cidade com mais pardos fica no Amazonas

O restante da população da cidade é composto por 3,8% de pessoas brancas, 2,1% de indígenas, 1,2% de pretos e apenas 0,02% de habitantes autodeclarados amarelos.

Conhecida como a cidade mais doce do Amazonas devido à produção do mel, a população de Boa Vista do Ramos (AM) chegou a 23.785 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 58,79% em comparação com o Censo de 2010. Um dos fatores que impulsionou o crescimento populacional foi a conclusão da reforma da unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no município, em 2021.