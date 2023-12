Censo 2022: população que se declara preta dobra em 30 anos

O percentual da população brasileira que se considera preta mais que dobrou nos últimos 30 anos, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número saltou de 5% em 1991 para 10,2% em 2022.

Na comparação com o Censo de 2010, o avanço foi de 42,3%, quando o número total passou de 14.517.961 para 20.656.458, mais de 6.138.497 pessoas. A proporção no total da população subiu de 7,6% para 10,2%.

Ao explicar as mudanças, Leonardo Athias, analista do IBGE, afirma que elas podem ter diversos fatores, como consciência da identificação racial até questão demográficas. “São vários fatores que explicam essas variações. Podem ser demográficos, de migração, de identificação, de condições de vida, de serviços, entre outras”.

População preta por região, estado e municípios do Brasil

A região com maior concentração de população preta é o Nordeste, com 13%, seguida do Sudeste, com 10,6%, ambas acima da média nacional, que é de 10,2%. O Sul apresenta percentual de preto em sua população residente, com 5%, seguida do Norte, com 8,8% e do Centro-Oeste, com 9,1%.

Entre os estados, a Bahia tem a maior proporção da população preta, com 22,4%, seguida pelo Rio da Janeiro, com 16,2%, e Tocantins , com 13,2%. Os menores percentuais estão em Santa Catarina, com 4,1%, Paraná com 4,2% e Amazonas com 4,9%.

O município de São Paulo tem o maior número de pessoas pretas, cerca de 1.160.000, seguido pelo Rio de Janeiro com 968.000 e por Salvador com 825.000. Os municípios com as maiores proporções de pessoas pretas foram em Serrano do Maranhão (MA), com 58,5%, Antônio Cardoso (BA), com 55,1% e Ouriçangas (BA), com 52,8%.

