Média diária de mortes por covid-19 no Brasil está em 500 há uma semana

O Brasil tem 155.459 óbitos e 5.300.649 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quarta-feira, 21.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 571 vítimas e 25.832 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos dos últimos sete dias, é de 526. Há uma semana este valor está próximo de 500, com pequenas variações.

Bolsonaro diz que não vai comprar vacina chinesa

Um dia após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizer que faria a aquisição de 46 milhões de doses da vacina chinesa, desenvolvida com o Instituto Butantan, o presidente Jair Bolsonaro recuou na decisão. Por meio de redes sociais, disse que “o povo brasileiro não será cobaia de ninguém” e que a compra só será feita quando a eficácia for comprovada

Após declarações do presidente, o Ministério da Saúde convocou uma coletiva de imprensa em que afirmou que o governo federal não vai comprar o imunizante. Disse ainda que “houve uma interpretação equivocada na fala do ministro da Saúde” durante a reunião de terça-feira, 20, entre Pazuello e governadores.