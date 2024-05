China estuda comprar imóveis abandonados para amenizar crise imobiliária

A China considera auxiliar governos locais para que comprem milhões de casas não vendidas como forma de amenizar a prolongada crise imobiliária do país. As informações são da Bloomberg.

O Conselho de Estado está coletando informações com várias províncias e órgãos governamentais para traçar uma estratégia. As empresas estatais locais seriam convidadas a ajudar a comprar, com descontos, casas não vendidas de incorporadoras em dificuldades, usando empréstimos fornecidos por bancos estatais. Muitas dessas casas tornariam-se moradias populares, segundo informações de um relatório divulgado pela Bloomberg.

Autoridades na China estão debatendo os detalhes e a viabilidade do plano, que pode levar meses para ser finalizado.

Crise imobiliária

O setor imobiliário da China está em profunda queda há anos. Desde 2022, medidas governamentais não conseguiram reverter o quadro problemático do setor que representa um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) do país e continua sendo um grande empecilho para os gastos e a confiança do consumidor.

Analistas apontam que existem dezenas de milhões de apartamentos incompletos em toda a China depois de um boom na construção civil que transformou-se em uma onda de falências.

A crise também é de diálogo, já que os bancos têm sido relutantes em atender os pedidos de Pequim para reforçar o crédito ao setor em dificuldades.