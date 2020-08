Carlos Bolsonaro é o vereador mais seguido nas redes sociais

Na primeira eleição municipal sem comícios de rua, as redes sociais terão papel fundamental para a performance dos candidatos nas urnas. Nesta semana, o Sistema Analítico BITES realizou um estudo sobre os vereadores mais populares no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, que têm grande potencial de mobilizar as bases eleitorais.

De acordo com os dados, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) é o vereador mais seguido, com 5,2 milhões de pessoas que acompanham suas postagens. A popularidade do filho do presidente Jair Bolsonaro fez com que seu partido, o Republicanos, liderasse a lista de siglas com maior número de seguidores — no total, são 5,9 milhões.

Em seguida, está o Partido dos Trabalhadores. São 39 vereadores que reúnem 2,7 milhões de fãs. O destaque é para o vereador Eduardo Suplicy, de São Paulo, que conta com 1,9 milhão de seguidores.

Fernando Holiday, do DEM em São Paulo, ocupa a terceira posição dos vereadores mais famosos nas redes. São 1,2 milhão de seguires. Ao todo, a legenda tem 2,2 milhões de pessoas seguindo perfis de vereadores do partido. PSDB conta com 1,6 milhão e MDB, 1,5 milhão.

A BITES destaca que a relevância dos vereadores nas redes sociais será peça-chave para que ajudar candidatos ao cargo de prefeito a ampliar suas mensagens eleitorais.