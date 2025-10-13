Brasil

Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamentos em outubro

Pagamentos do Bolsa Família em outubro começam na próxima segunda-feira, dia 20. Beneficiários com Número de identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber

Confira calendário do Bolsa Família desse mês e como se inscrever (Roberta Aline/Agência Brasil)

Confira calendário do Bolsa Família desse mês e como se inscrever (Roberta Aline/Agência Brasil)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15h50.

pagamento do Bolsa Família de outubro de 2025 começa na próxima segunda-feira, dia 20. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Confira o calendário completo de depósitos.

O cronograma de depósitos se estende até o dia 31, para os que têm NIS de final 0. Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplado com o auxílio-gás.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro 2025:

  • 20 de outubro - NIS final 1
  • 21 de outubro - NIS final 2
  • 22 de outubro - NIS final 3
  • 23 de outubro - NIS final 4
  • 24 de outubro - NIS final 5
  • 27 de outubro - NIS final 6
  • 28 de outubro - NIS final 7
  • 29 de outubro - NIS final 8
  • 30 de outubro - NIS final 9
  • 31 de outubro - NIS final 0

Em 2025, a previsão de pagamentos é:

  • Outubro: de 20/10 a 31/10;
  • Novembro: de 14/11 a 28/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O auxílio-gás foi criado pelo governo federal para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias mais vulneráveis. O valor corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa média considera o preço dos últimos seis meses. Os pagamentos são realizados sempre em meses pares.

