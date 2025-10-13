Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamentos em outubro

O pagamento do Bolsa Família de outubro de 2025 começa na próxima segunda-feira, dia 20. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Confira o calendário completo de depósitos.

O cronograma de depósitos se estende até o dia 31, para os que têm NIS de final 0. Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplado com o auxílio-gás.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro 2025:

20 de outubro - NIS final 1

21 de outubro - NIS final 2

22 de outubro - NIS final 3

23 de outubro - NIS final 4

24 de outubro - NIS final 5

27 de outubro - NIS final 6

28 de outubro - NIS final 7

29 de outubro - NIS final 8

30 de outubro - NIS final 9

31 de outubro - NIS final 0

Em 2025, a previsão de pagamentos é: