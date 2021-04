Butantan entrega 420 mil doses de CoronaVac

O Instituto Butantan entregou nesta sexta-feira novas remessas de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, informou a instituição.

O Butantan entregou 420 mil doses da CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac, completando 600 mil doses do imunizante entregues nesta semana.

O total entregue pelo instituto ao PNI até aqui soma 42 milhões de doses e, na próxima quinta-feira, um nove lote de 1 milhão de doses da CoronaVac deve ser enviado. A previsão do instituto é entregar um total de 100 milhões de doses ao ministério até o final de agosto.

Também está prevista para esta sexta a entrega pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de 6,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford ao PNI. Com a entrega, o total de doses entregues pela Fiocruz chegará a 26,5 milhões de doses.

Na noite de quinta-feira, o Ministério da Saúde também recebeu o primeiro lote de vacinas da Pfizer, com 1 milhão de doses do imunizante. O contrato da pasta com a farmacêutica norte-americana é de 100 milhões de doses.