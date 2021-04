Brasil supera 14 milhões de casos de covid e 381 mil mortos

O Brasil registrou nesta quarta-feira 3.472 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 381.475, informou o Ministério da Saúde.

Também houve 79.719 novos casos de coronavírus, elevando o total de infecções no país a 14.122.795, acrescentou a pasta.

O Brasil é o terceiro país a superar a marca de 14 milhões de casos confirmados da doença, após Estados Unidos e Índia. Em termos de óbitos, fica abaixo só dos Estados Unidos em números absolutos, mas atualmente lidera na contagem média diária de novas mortes.

Segundo levantamento da Reuters, o Brasil recentemente é responsável por uma em cada quatro vítimas fatais de covid-19 no mundo a cada dia.

Dados publicados pelo Imperial College de Londres na terça-feira indicaram que a taxa de transmissão do vírus no Brasil segue em 1,06, mesmo nível da semana passada, o que significa que cada 100 pessoas com o vírus contaminam outras 106.

A cifra sugere um avanço da doença pelo país, já que só há desaceleração do contágio quando o índice permanece abaixo de 1.

Estado mais afetado pelo coronavírus em números absolutos, São Paulo alcança as marcas de 2.786.483 casos e 90.627 mortes.

Segundo dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de infecções registradas, com 1.298.176 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos, com 42.110 mortes, desde o início da pandemia.

O governo ainda reporta 12.646.132 pessoas recuperadas da covid-19 e 1.095.188 pacientes em acompanhamento.