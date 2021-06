Brasil registra 1.025 novas mortes por covid-19

O Brasil registrou neste domingo 1.025 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 501.825, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 44.178 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 17.927.928.

Na véspera, o país ultrapassou a marca de 500 mil mortos pela doença, provocando forte comoção em um dia também marcado por manifestações em todas as regiões do país contra o presidente Jair Bolsonaro que também pediam mais vacinas e auxílio emergencial em um valor de 600 reais.

Estado brasileiro mais afetado pela covid-19 em números absolutos, São Paulo atingiu neste domingo as marcas de 3.582.792 casos e 122.160 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.738.342 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 54.250 mortes.

O governo federal reporta ainda 16.220.238 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.205.865 pacientes em acompanhamento.