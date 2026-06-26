Brasil prepara emissão de títulos públicos no mercado financeiro chinês

O governo brasileiro deu mais um passo para emitir títulos públicos em yuan no mercado financeiro da China, conhecidos internacionalmente como Panda Bonds. Durante missão oficial ao país nesta semana, representantes do Ministério da Fazenda entregaram uma carta de intenções para a operação, que busca ampliar o acesso do Brasil a investidores internacionais e fortalecer a cooperação financeira entre os dois países.

Durante a cerimônia, o ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, afirmou que o governo pretende realizar a emissão nos próximos meses, após a conclusão das etapas necessárias junto ao Banco Popular da China.

O secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, explicou que a entrega da carta marca o início do processo. Segundo ele, a emissão ainda depende da conclusão dos procedimentos legais e operacionais, além das condições de mercado.

A iniciativa faz parte da estratégia do Tesouro Nacional para diversificar as fontes de financiamento da Dívida Pública Federal e ampliar a presença do Brasil em mercados internacionais. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 prevê emissões em moedas além do dólar. Em abril, o governo realizou uma operação no mercado europeu e agora avança para a primeira emissão de títulos em yuan na China.

Além da agenda financeira, Durigan apresentou iniciativas voltadas à captação de recursos para investimentos sustentáveis, incluindo instrumentos do programa Eco Invest Brasil e do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

O que são os Panda Bonds

Os Panda Bonds são títulos de dívida emitidos por governos, empresas ou organismos internacionais diretamente no mercado financeiro chinês e denominados em yuan, a moeda da China. Eles permitem que países como o Brasil captem recursos de investidores chineses sem recorrer a mercados tradicionais, como os dos Estados Unidos ou da Europa.

Esse tipo de emissão segue uma convenção do mercado financeiro internacional. Há títulos semelhantes em outros países, como os Samurai Bonds, no Japão, e os Kangaroo Bonds, na Austrália.