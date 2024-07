Brasil chama embaixador em Buenos Aires para discutir relação com governo Milei

O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado para conversas em Brasília com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bitelli não foi chamado em retaliação a ações do governo argentino, mas, segundo ele mesmo explicou, para conversar sobre a relação com o país vizinho. Mesmo sem dramatismo, a decisão do governo brasileiro reflete o momento delicado que atravessa a relação bilateral.

Bitelli tem passagem de volta para a Argentina na semana que vem. Hoje, o embaixador conversou com Vieira e deve encontrar o presidente Lula.

A tensão entre os dois países é, na verdade, um conflito entre os dois chefes de Estado, e escalou nas últimas semanas após o presidente Lula ter dito que Milei deveria pedir desculpas pelas ofensas feitas a ele na campanha de 2023. O argentino afirmou que não pediria desculpas, e chamou Lula de “esquerdista de ego inflado”.

Após a troca de declarações tensas, Milei cancelou sua participação na cúpula do Mercosul e foi até Santa Catarina para prestigiar uma reunião da extrema direita internacional, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. No evento, Milei não se referiu ao presidente Lula.

Desde então, a relação entrou num período mais crítico, o que levou o governo a chamar o embaixador para conversas e avaliações sobre o futuro do vínculo bilateral.

Esta semana, chegou a Brasília o novo embaixador argentino no país, Daniel Raimondi, que ainda não tem data para apresentar cartas credenciais ao presidente Lula, o que limita suas possibilidades de trabalho no Brasil.