Governo Milei elogia atitude de Trump após ataque e alfineta Cristina Kirchner

O governo de Javier Milei elogiou nesta segunda-feira, 15, a atitude do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump após o ataque que sofreu no sábado passado, em uma crítica velada à ex-presidente argentina Cristina Kirchner após ter sido alvo de um atentado fracassado em 2022.

“Trump, longe de se vitimizar ou de tentar ditar um feriado, vai participar da convenção americana (republicana) em Milwaukee”, destacou o porta-voz presidencial argentino, Manuel Adorni, em sua habitual coletiva de imprensa na sede do Executivo.

De fato, Trump não quis que a tentativa de assassinato perpetrada por Thomas Matthew Crooks, um homem de 20 anos armado com um fuzil, alterasse os planos do evento republicano e chegou a Milwaukee, no Wisconsin, no domingo à noite para participar da convenção na qual será oficializado como candidato a presidente do partido.

Cristina Kirchner também foi vítima de uma tentativa de homicídio, no dia 1º de setembro de 2022, quando o brasileiro Fernando Sabag Montiel tentou efetuar diversos disparos sem que o projétil saísse da arma utilizada, durante uma manifestação de apoiadores em frente ao prédio onde morava a então vice-presidente em Buenos Aires.

Na ocasião, o então presidente peronista Alberto Fernández declarou feriado nacional no dia 2 de setembro para que a sociedade pudesse expressar seu “profundo repúdio” ao atentado.

Na coletiva de imprensa desta segunda-feira, Adorni não quis comentar o ataque contra Cristina, uma vez que ainda não foi concluído o processo judicial ao qual respondem Sabag Montiel, sua namorada e suposta coautora do crime, Brenda Uliarte, e o chefe do grupo de vendedores de algodão doce batizados pela imprensa como 'La Banda de los Copitos', Nicolás Carrizo.

Por outro lado, o porta-voz de Milei mais uma vez expressou “o mais absoluto repúdio ao ataque à vida de Trump”.

“Acontecimentos aberrantes como este demonstram, claro, que a liberdade está em perigo, o mundo ocidental livre e capitalista está sob ameaça. Não há espaço para contemplação deste tipo de atos terroristas”, afirmou Adorni, acrescentando que “o capitalismo prevalecerá sobre aqueles que querem impor uma agenda contrária à natureza humana”.

Adorni não soube explicar por que Milei acusou o “desespero da esquerda internacional” em “impor sua agenda retrógrada e autoritária” pelo ataque a Trump, segundo a reação que o presidente argentino teve no último sábado em sua conta no X, e que diferiu da declaração da presidência da Argentina, que reafirmou seu compromisso com a defesa da liberdade.

Milei e Trump têm manifestado admiração mútua nos últimos tempos, primeiro através das redes sociais e, depois, pessoalmente, por ocasião da viagem do presidente argentino para participar na Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC) no último mês de fevereiro.