Bolsonaro diz que “fez tudo o que podia” por Manaus e pressão aumenta

Após o sistema de saúde de Manaus colapsar nesta quinta-feira (14), deixando pacientes sem oxigênio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal “fez sua parte”. A declaração foi dada a apoiadores na entrada do Palácio do Planalto, e foi transmitida ao vivo por sites aliados ao presidente. Na noite de ontem, o presidente disse em uma live que Manaus “tem gente morrendo no canto do hospital como se tivesse afogada”.

As falas de Bolsonaro sobre o agravamento da situação em Manaus foram duramente criticadas por governadores e especialistas em saúde, o que fez crescer a pressão nas redes sociais para que autoridades tomem providências contra o presidente, responsabilizado pelos internautas devido ao seu discurso negacionista com relação ao vírus e a gravidade da pandemia.

Na manhã desta sexta-feira, 15, entre os dez assuntos mais comentados no Twitter, sete são referentes ao problema em Manaus sendo que a hashtag “#ImpeachmentBolsonaroUrgente”, chegou a ser postada em 115 mil tuítes. Também circula nas redes e em aplicativos de mensagens uma convocação de opositores do governo para um “panelaço” nesta noite às 20h30 em todo o país.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu em sua conta do Twitter antecipar o fim do recesso parlamentar para que o Congresso atue no combate à crise sanitária.

Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental – como defendi em dezembro com outros parlamentares – que o Congresso retome suas atividades na semana que vem. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 14, 2021

Maia, que preside a casa até o dia 31 de janeiro, já recebeu cerca de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro, mas não deu prosseguimento a nenhum deles.

Maia também figura na lista dos dez assuntos mais comentados no País no Twitter, com mensagens pedindo para que ele paute o processo de impeachment do presidente Bolsonaro, como os publicados pela deputada do PSOL, Talíria Petrone (RJ).

.@RodrigoMaia está sentado em mais de 60 pedidos de impeachment, fingindo que está fazendo oposição ao governo no Twitter. Vou reforçar a pergunta do querido @FabioPorchat: O que é que falta? Quantos mais precisamos ver morrerem asfixiados para que um genocida saia do poder? — Talíria Petrone (@taliriapetrone) January 15, 2021

Ainda nesta sexta-feira (15), às 15h30, Maia estará presente numa coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeiras ao lado do seu candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, e do governador João Doria Jr.

O ex-governador do Ceará e candidato à Presidência da República em 2018, Ciro Gomes (PDT), e o apresentador Luciano Huck, também postulante a candidato a Presidência, criticaram Bolsonaro sobre a atuação do governo na crise sanitária em Manaus .

O Brasil é um país sangrado! Sem investimentos e atenção onde é realmente necessário. Enquanto nossos irmãos e irmãs de Manaus morrem sem oxigênio, Bolsonaro insiste em indicar medicamentos sem eficácia comprovada. Genocida! #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/aZQTZ9XuOr — Ciro Gomes (@cirogomes) January 15, 2021

Venezuela

A ajuda da Venezuela ao Estado brasileiro, anunciada pelo ministro das Relações Exteriores daquele país, Jorge Arreaza, nesta quinta-feira, também é comentada por usuários.

Na rede, usuários destacam a ajuda recebida do país vizinho, que é duramente criticado pelo presidente Bolsonaro devido a seu modelo de governo e econômico.

Durante uma de suas “lives” semanais, em outubro do ano passado, Bolsonaro criticou Venezuela, Cuba e Argentina. Segundo o presidente, as economias dos três países vão mal por terem optado pelo socialismo.

“Tudo por optarem por um regime que não dá certo em lugar nenhum do mundo, o socialismo. O Brasil correu sério risco há pouco tempo, no meu entender”, afirmou.