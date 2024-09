Bairros do centro de SP estão sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira

A região dos bairros do Bixiga e Bela Vista, na cidade de São Paulo, amanheceram sem luz nesta sexta-feira, 13. De acordo com moradores desses locais, a interrupção no fornecimento elétrico aconteceu ainda na noite anterior.

Procurada pela EXAME, a Enel confirmou que a distribuição de energia em parte da região central foi interrompida por conta de um desligamento e que técnicos da companhia estão no local apurando a causa da intercorrência.

Em uma atualização da situação, a empresa disse que até o começo desta manhã, 75% do fornecimento havia sido reestabelecido.

Também foi informado que geradores estão sendo levado para essas regiões, com o objetivo de não deixar os bairros desabastecidos.

Veja a nota completa da Enel

A Enel Distribuição São Paulo informa que o fornecimento de energia para parte da região central de São Paulo foi temporariamente interrompido por conta de um desligamento. Técnicos da companhia estão no local apurando a causa da intercorrência e providenciando os devidos reparos. Geradores também estão sendo levados à região para garantir o fornecimento de energia enquanto os técnicos trabalham na solução definitiva da intercorrência.