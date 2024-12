Avião da Latam declara emergência e faz pouso forçado em Brasília

Um avião da Latam Airlines fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Brasília após declarar emergência na noite desta quinta-feira, 26. A companhia aérea informou que a aeronave precisou de uma "manutenção corretiva não programada" e que todos os passageiros foram desembarcados "em absoluta segurança".

"A companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003 (Brasília-Teresina), programado para às 21h05 desta sexta-feira, 27. A LATAM lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", informou a companhia em nota.

De acordo com as informações disponíveis no site do aeroporto, o voo 3852 com destino a Teresina, no Piauí, decolou da capital federal às 21h45. Logo após a decolagem, a tripulação do Airbus A320 informou a emergência. Cerca de 40 minutos depois, às 22h20, a aeronave retornou ao aeroporto de origem, conforme dados do aplicativo de rastreamento de voos Flight Radar.

A Inframerica, que administra o Aeroporto de Brasília, informou que o avião solicitou retorno às 22h00 e pousou sem qualquer intercorrência 20 minutos depois. "Por protocolo de segurança, as operações aéreas do terminal foram suspensas até o pouso da aeronave, retomando às 22h27", afirmou a empresa em nota.