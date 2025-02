Avião cai no Sul da Bahia, mata empresário e deixa piloto ferido

Um avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira no município de Prado, no sul da Bahia, e provocou a morte do empresário Fredy Tanos, dono de uma rede de laboratórios em Minas Gerais.

A aeronave era pilotada pelo também empresário do mesmo ramo, Mário Gontijo, que sobreviveu ao acidente e foi encaminhado para o atendimento médico de emergência. O acidente aconteceu três dias após a queda de um avião monomotor provocar a morte de duas pessoas em São Paulo.

Segundo informações da Rádio Itatiaia, a vítima que morreu com o acidente teria ficado presa entre as ferragens do avião. O corpo foi removido dos destroços por agentes da Brigada de Emergência Voluntária de Cumuruxatiba, e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

O acidente acontece menos de uma semana após a queda de um avião monomotor provocar a morte de duas pessoas na Zona Oeste de São Paulo. Os mortos foram o empresário e advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Medeiros. Os dois corpos foram encontrados carbonizados dentro da aeronave e, segundo o capitão dos Bombeiros Ronaldo de Melo, um deles estava na parte da frente e outro na parte de trás. Outras sete pessoas ficaram feridas no solo

O avião bimotor era do modelo King Air F90, com capacidade para oito pessoas, e decolou com Carpena e o piloto pela manhã do Aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte. O aeroporto informou que a torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, minutos após a decolagem. Vídeos do momento do acidente mostram que o avião atingiu uma árvore antes de explodir no asfalto.