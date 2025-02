Avião em decolagem colide em carro de manutenção na pista do aeroporto do Galeão; não houve feridos

Um avião da Gol com destino a Fortaleza colidiu, na noite desta terça-feira, com um veículo de manutenção do Galeão enquanto se preparava para decolar na pista do aeroporto. Segundo a assessoria do RIOGaleão, o acidente ocorreu por volta das 22h e não deixou feridos. Os passageiros do voo 1674 foram desembarcados da aeronave ainda na pista. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens, de acordo com a assessoria.

Um dos passageiros gravou em vídeo o momento da colisão:

Deus é grande. Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista. Baita susto. Sensação de que nasci de novo. Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy — Átilla de Oliveira (@atilladoliveira) February 12, 2025

Em outro vídeo, é possível ver a equipe de resgate na pista, ao lado do avião, e passageiros sendo retirados da aeronave:

Avião da Gol bate em carro na pista do Galeão/RJ. Passageiros estão sendo retirados ! pic.twitter.com/8jNm5Igvnf — SALLADINO🇧🇷🌻🎯 (@SALATIE59285591) February 12, 2025

Átilla de Oliveira, procurador do estado do Ceará, estava no avião. Ele conta que estava gravando a decolagem quando ouviu um barulho e sentiu o tranco da colisão:

"O voo não estava tão lotado. Estava próximo da metade da pista. Deu um barulho bem grande e um sopapo, e imediatamente o piloto começou a frear a aeronave. A gente ficou achando que o motor tinha explodido, o pneu tinha furado, algo assim".

Segundo ele, os bombeiros chegaram logo depois:

"Veio uma equipe dos bombeiros, jogou água no avião, e fomos informados que havia sido uma colisão com uma viatura que estava na pista. Depois que saímos do avião, não deu para ver nenhum estrago".

Átilla conta qual foi a reação dos passageiros após a colisão:

"Inicialmente, as pessoas ficaram apavoradas. Depois, todo mundo deu graças a Deus por não ter acontecido nada sério e estar vivo".

Na manhã desta quarta-feira, o avião seguia no aeroporto para passar por reparos no local onde foi atingido pelo veículo.

Em nota, o RIOGaleão afirma que o acidente será investigado:

"O RIOgaleão informa que, na noite desta terça-feira, por volta das 22h, ocorreu um incidente sem vítimas envolvendo um carro de manutenção e uma aeronave em uma das pistas do aeroporto. Não houve feridos, e todos os passageiros já desembarcaram. O aeroporto segue operando normalmente para pousos e decolagens.

A Concessionária preserva o local para a chegada do CENIPA, que dará início à investigação das causas do incidente."