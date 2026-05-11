Até quando vai o frio em São Paulo? Veja previsão do tempo

A cidade de São Paulo começou esta semana com frio intenso. Segundo a Climatempo, a capital paulista deve viver uma “gangorra” climática nos próximos dias: primeiro o frio forte, depois uma elevação nas temperaturas e, na sequência, uma nova virada no tempo com retorno do frio.

Nesta segunda-feira, 11, os termômetros chegaram aos 7,2°C na estação de Interlagos e 9,4°C na estação do Mirante de Santana, na Zona Norte, a menor temperatura para a primeira quinzena de maio em 37 anos. A máxima prevista para o dia não passou dos 20°C.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para as temperaturas baixas durante as madrugadas e a queda dos índices de umidade relativa do ar no interior do estado. O predomínio é de sol entre poucas nuvens.

De acordo com a previsão, o frio começa a perder intensidade gradualmente ao longo da semana. A quarta-feira, 13, deve ser o dia mais quente desta semana na capital paulista, com máxima prevista de 26°C. Já as mínimas também sobem em comparação ao começo da semana, com 11 ºC.

A Climatempo explica que essa elevação acontece após a massa de ar polar perder força sobre o estado. Com isso, o tempo fica mais aberto e as temperaturas voltam a subir rapidamente.

Nova virada no tempo perto do fim de semana

Apesar do aquecimento temporário, a previsão indica uma nova mudança no clima no fim da semana. Uma nova frente fria deve avançar sobre o estado e provocar aumento de nebulosidade, chuva e nova queda nas temperaturas.

Os primeiros sinais dessa virada devem aparecer entre sexta-feira, 15, e o próximo final de semana. A previsão do Climatempo mostra aumento considerável das chuvas na segunda-feira, 18, quando o acumulado pode passar dos 24 mm.

Veja a tendência da previsão do tempo em São Paulo: