Frente fria derruba temperaturas no Brasil neste fim de semana; confira

A primeira onda de frio de 2026 deve ganhar força neste domingo, 10, e provocar queda acentuada nas temperaturas em boa parte do centro-sul do Brasil. Segundo a Climatempo, a massa de ar polar pode levar os termômetros para abaixo de 5°C em áreas da Região Sul, além de aumentar o risco de geada e até de precipitação invernal em regiões serranas.

O fenômeno começou a avançar sobre o país neste fim de semana e deve manter o frio intenso até a próxima quarta-feira, 13. A previsão é de que esta seja a queda de temperatura mais intensa registrada no Brasil neste ano até agora.

Além do Sul, estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte também devem sentir os efeitos do ar polar nos próximos dias.

Sul terá risco de geada

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem concentrar os impactos mais severos da onda de frio. Em diversas cidades, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 10°C durante vários dias consecutivos, inclusive nas capitais e regiões metropolitanas.

Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, as mínimas podem ficar abaixo dos 5°C já neste domingo. Há previsão de temperaturas negativas em áreas serranas e risco elevado de geada entre domingo e terça-feira.

A Climatempo também alerta para a possibilidade de chuva congelada (a neve derrete e recongela antes de alcançar a superfície) ou neve entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira em pontos acima de 1.500 metros de altitude nas serras gaúcha e catarinense.

Dias frios por estado

Confira quais estados brasileiros sentirão os efeitos do ar polar e quando o frio deve ser mais intenso.

Rio Grande do Sul

Dias de frio intenso: 9, 10, 11, 12 e 13 de maio, com temperaturas abaixo dos 10°C de forma generalizada no estado, incluindo a Grande Porto Alegre, e tardes frias também.

Risco de geada: 9, 10, 11, 12 e 13, mas principalmente nos dias 10, 11 e 13; pode gear na Grande Porto Alegre.

Possibilidade de precipitação invernal: o mais provável é a ocorrência de chuva congelada na noite do dia 9 de maio e/ou na madrugada de 10.

Santa Catarina

Dias de frio intenso: 9, 10, 11, 12 e 13, com temperaturas abaixo dos 10°C de forma generalizada no estado, incluindo a Grande Florianópolis, e tardes frias também.

Risco de geada: 9, 10, 11, 12 e 13, mas principalmente nos dias 10, 11 e 13; pode gear na Grande Florianópolis.

Possibilidade de precipitação invernal: o mais provável é a ocorrência de chuva congelada na noite do dia 9 de maio e/ou na madrugada de 10 de maio.

Paraná

Dias de frio intenso: 9, 10, 11, 12 e 13, incluindo a Grande Curitiba, com temperaturas abaixo dos 10°C de forma generalizada no estado, e tardes frias também.

Risco de geada: 9, 10, 11, 12 e 13, mas principalmente nos dias 10, 11 e 13; pode gear na Grande Curitiba.

São Paulo

Ar polar começa a entrar pelo oeste, sudoeste e sul do estado no sábado, 9, causando acentuada queda da temperatura no decorrer do dia, e o frio aumenta até a noite. Nas demais áreas de SP, o ar polar começa a ser sentido durante o domingo, 10.

Dias de frio moderado a forte: 10, 11 e 12 de maio, incluindo a Grande São Paulo; com temperaturas em torno dos 10°C em grande parte do estado nas madrugadas de 11 e 12 de maio.

Risco de geada: no dia 11, segunda-feira, risco de baixo de geada no oeste de SP; na terça, 12, risco baixo no sul de SP.

Minas Gerais

Ar polar chega ao Triângulo Mineiro e ao Sul de Minas na tarde de domingo, 10, começando a baixar a temperatura.

Dias de frio moderado a forte: dias 11 e 12; as madrugadas de 13 e 14 ainda serão frias, mas as tardes já terão temperaturas agradáveis, um pouco quentes.

A Zona da Mata Mineira deve sentir a presença do ar polar nos dias 11, 12 e 13 - a temperatura sobe rapidamente no dia 14. Grande Belo Horizonte terá resfriamento moderado nos dias 11 e 12.

Rio de Janeiro

Ar polar chega no sul do estado na madrugada do domingo, 10, e se espalha pelo estado no decorrer do dia, começando a aliviar o calor.

Dias de frio moderado a forte: dias 11 e 12, incluindo o Grande Rio e a região serrana; as madrugadas de 13 e 14 ainda serão frias, mas as tardes já terão um pouco de calor.

Espírito Santo

O ar polar chega enfraquecido ao centro-sul do estado na segunda-feira, 11.

Dias de frio moderado: 11 e 12, incluindo a Grande Vitória. A temperatura sobe a partir do dia 13.

Mato Grosso do Sul

Dias de frio moderado a forte: dias 11 e 12, incluindo Campo Grande; a temperatura sobe rapidamente no dia 13 de maio, mas o amanhecer ainda será um pouco frio.

Risco de geada: risco moderado de geada no sul do estado nas madrugadas de 10 e 11; risco baixo na madrugada do dia 12 de maio.

Goiás

No sul de Goiás, o vento frio chega durante o domingo, 10, deixando a temperatura amena.

Dias de frio moderado: dias 9,10, 11 e 12. A temperatura sobe rapidamente no dia 13.

Mato Grosso

Dias de frio moderado a forte: dias 10, 11, 12, incluindo Cuiabá; a temperatura sobe rapidamente no dia 13.

Rondônia

Friagem moderada a forte nos dias 10, 11, 12, mas a temperatura sobe rapidamente no dia 13.

Acre

Friagem moderada a forte nos dias 10, 11, 12 e 13. A a temperatura sobe rapidamente no dia 14.

Amazonas

O extremo sul do Amazonas poderá ter friagem moderada a partir da tarde de domingo, 10, até a tarde de quarta-feira, 13.

Quando o frio diminui?

O ar polar intenso vai para o oceano durante a quarta-feira, 13, o que vai permitir uma rápida elevação da temperatura no centro-sul do Brasil já na tarde de quarta.