Anvisa suspende marca de suplementos vitamínicos para sono e dores musculares; veja qual

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão imediata da comercialização, fabricação e propaganda de vários lotes de suplementos alimentares das marcas Alwaysfit e Curcumais/Alwaysfit.

A decisão publicada no Diário Oficial visa a proteger a população diante da ausência de avaliação técnica sobre a segurança do uso sublingual, via de administração dos produtos afetados.

Entre os suplementos suspensos estão formulações líquidas à base de melatonina e óleo de semente de abóbora, além de gotas com vitaminas B9 e B12 e o suplemento contendo cúrcuma.

Esses itens vinham sendo ofertados para melhora do sono, alívio de dores e saúde do trato urinário, mas a Anvisa destaca que suplementos não podem ser tratados como medicamentos e não têm indicação terapêutica comprovada.

A agência explica que a via sublingual — absorção direta sob a língua — modifica o metabolismo das substâncias, tornando inadequados os limites estabelecidos na Instrução Normativa nº 28/2018, que se aplicam apenas para produtos ingeridos por via oral tradicional.

A fabricante dos produtos não apresentou os documentos exigidos para regularizar os componentes indicados para essa forma de uso, nem solicitou atualização da norma vigente, o que motivou a suspensão e o recolhimento obrigatório dos lotes em circulação.

A Anvisa orienta consumidores a interromper imediatamente o consumo dos suplementos e buscar orientações sobre descarte correto.