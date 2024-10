Além do apagão, moradores de SP sofrem com a falta de sinal dos celulares

Além dos prejuízos materiais, como equipamentos queimados e alimentos que estragaram, as milhares de pessoas que permanecem ou permaneceram sem luz em São Paulo agora enfrentam outra dor de cabeça: a falta de conectividade dos celulares.

São 537 mil consumidores ainda no escuro, segundo a Enel, em razão da tempestade que atingiu parte de São Paulo na sexta-feira.

A Conexis Brasil Digital, sindicato que representa as operadoras Vivo, Claro, TIM, Oi, Algar e Sercomtel, informou à EXAME que os clientes de algumas regiões podem estar com instabilidade no uso dos serviços devido às fortes chuvas que causaram problema no sistema de transmissão.

Segundo a Conexis, há equipes atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível. O sindicato não deu estimativa de prazo para a volta à normalidade, algo que também está relacionado com o retorno do fornecimento de energia para torres de celular.

1 /5 Temporal em São Paulo derruba árvore em frente a sede do banco Safra, na Avenida Santo Amaro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

2 /5 Muro desabada em São Caetano, na Rua Mariano Pamplona, após fortes chuvas atingirem o estado de SP (Chuvas no estado de São Paulo)

3 /5 Muro desabada na Rua Mariano Pamplona, em São Caetano do Sul, devido à forte chuva que atingiu o estado de SP nesta sexta-feira, 12 de outubro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

4 /5 Árvore caída no Parque Severo Gomes, em São Paulo, devido ao temporal desta sexta-feira, 12 de outubro (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

5/5 Árvore caída na Rua Caiçara com Cancioneiro de Evora, em São Paulo, após o temporal desta sexta-feira, 12 (Chuvas em São Paulo 12 de outubro de 2024)

Como falar com a Enel? Veja como registrar reclamação por SMS ou telefone

Se a sua região ou residência ainda segue afetada, existem formas de notificar a agência responsável pela distribuição de energia. Veja as formas recomendadas abaixo:

Como registrar uma reclamação na Enel?

O consumidor pode entrar em contato pelos seguintes meios:

Central de Relacionamento da Enel São Paulo

Número 0800 72 72 120.

Central de emergência

Número 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626.

WhatsApp

Fale com a 'Elena' pelo telefone (21) 99601-9608.

E-mail

Envie para canalgd.sp@br.enel.com

Site

Acesse o site oficial da Enel.

Como abrir um chamado com a Enel?

A Enel São Paulo orienta que os clientes que estão sem energia priorizem os canais digitais para abrir chamados. São eles:

SMS

Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678.

Aplicativo

A Enel conta com um aplicativo disponível para iOS e Android.

WhatsApp

Fale com a 'Elena' pelo número (21) 99601-9608.