Falta de energia afeta distribuição de água na Grande São Paulo; veja bairros afetados

A falta de energia, que afetou mais de 2 milhões de moradores na Grande São Paulo após a tempestade desta sexta-feira, 11, também impactou os serviços de abastecimento e diversos moradores seguem sem água neste sábado, 12, informou em nota a Sabesp.

De acordo com a companhia, a ausência de luz em estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos) fizeram o fornecimento ser interrompido, já que o sistema é interligado.

Entre as cidades afetadas estão:

Capital: Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Morumbi, Americanópolis, Vila do Encontro, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Parelheiros, Sapopemba, Cursino, Jardim Marilda, Vila Clara, Vila Romana, Ipiranga, Vila Jaguara, Pirituba, Parque Anhanguera, Vila Maria e Jaraguá;

Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Morumbi, Americanópolis, Vila do Encontro, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Parelheiros, Sapopemba, Cursino, Jardim Marilda, Vila Clara, Vila Romana, Ipiranga, Vila Jaguara, Pirituba, Parque Anhanguera, Vila Maria e Jaraguá; Santo André: Vila Progresso, Miguel Ângelo, Vila Suíça, Gerassi e São Jorge;

Vila Progresso, Miguel Ângelo, Vila Suíça, Gerassi e São Jorge; São Caetano: Vila Gerty;

Vila Gerty; São Bernardo do Campo: Vila Planalto e Nova Petrópolis;

Vila Planalto e Nova Petrópolis; Cotia: Jardim Atalaia;

Jardim Atalaia; Cajamar: Jordanésia e Parque São Roberto.

Segundo a Sabesp, a concessionária de energia foi acionada, mas ainda não há previsão de retomada completa dos serviços.

Em coletiva de imprensa neste sábado, o presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, afirmou que as equipes estão na rua, mas que não tem como definir um prazo para o reestabelecimento total.

“Não tem como dizer essa informação [prazo]. Vai continuar o trabalho incansável para todos os clientes. Tem muitas variáveis e não quero colocar uma justificativa que seja frustrada”, explicou.

Como falar com a Sabesp?

A Sabesp orienta que a população faça uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais até que o fornecimento seja restabelecido.

Segundo a companhia, é importante o uso sem desperdícios do volume das caixas-d’água dos imóveis em toda a Grande São Paulo e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo devem sentir menos as intermitências no abastecimento.

Para registrar ocorrências ou buscar mais informações, os canais de atendimento da Sabesp são:

Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)

0800 055 0195 (ligação gratuita) WhatsApp: (11) 3388-8000

(11) 3388-8000 Agência Virtual: http://www.sabesp.com.br

Bairros sem energia

A falta de energia ocorre há mais de 17 horas, desde às 19h30 de ontem quando o temporal teve início.

Em nota, a Enel informou que ao menos 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço afetado, sendo que para cerca de 500 mil pessoas a energia já voltou, mas 1,6 milhão ainda seguem sem energia.

Confira os bairros mais afetados na capital, segundo Enel:

Jardim São Luís

Pedreira

Campo Limpo

Jabaquara

Santo Amaro

Ipiranga

Pinheiros

Vila Andrade

Para além das regiões Oeste e Sul da capital, os municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri também foram afetados.

A companhia afirma ainda que a prioridade no atendimento é para hospitais ou pessoas cadastradas que precisam de energia para equipamentos médicos, considerados clientes essenciais.

Como falar com a Enel?

A Enel São Paulo orienta os clientes que estão sem energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles:

SMS: envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678

envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678 App Enel (disponível para iOS e Android)

WhatsApp Elena: (21) 99601-9608

Ao menos quatro mortes

A tempestade, que trouxe ventos recordes na história de 107 km/h na cidade de São Paulo, causou a morte de ao menos quatro pessoas. No interior, 3 vítimas perderam a vida em decorrência da queda de um muro.

Na capital, 1 pessoa foi morta, no bairro Campo Limpo, zona Sul da cidade, por queda de árvore. Em Cotia, 2 pessoas foram socorridas em estado grave devido a uma queda de muro.