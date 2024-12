Aeroporto Salgado Filho retoma todas as operações a partir desta segunda

O Aeroporto Internacional Salgado Filho retoma completamente suas operações em Porto Alegre nesta segunda-feira, 16. Por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, o local estava funcionando de forma parcial desde outubro.

A partir de hoje, o terminal de passageiros volta a funcionar 24h por dia. Além disso, a extensão total da pista de 3.200 metros e vias de taxiamento para acesso entre os pátios de aeronaves foram recuperados.

Já estão agendados voos para para Salvador (BA) e Recife (PE). Na quinta-feira, 19, os passageiros poderão voltar a embarcar em voos internacionais.

No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 3, para Santiago, no Chile. Ambos os voos da Latam Airlines terão três frequências semanais. Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. A portuguesa TAP também já confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, cuja data de reinício das operações será divulgada nos próximos dias.

Segundo a Fraport, concessionária que administra o terminal, o primeiro voo internacional vindo da Cidade do Panamá pousará no Porto Alegre Airport na madrugada do dia 19 de dezembro.

Com informações de O Globo