A rotina de dois voluntários brasileiros que tomaram a vacina de Oxford

Nos últimos meses, o Brasil se tornou um importante ator internacional para o desenvolvimento das vacinas contra o novo coronavírus. O alto número de contágio pela covid-19 — terreno fértil para os pesquisadores descobrirem se a imunização realmente protege contra o vírus — somado à histórica expertise da ciência brasileira para produzir vacinas colocaram o país na rota dos principais laboratórios do mundo.

Desde 23 de junho, a Universidade de Oxford seleciona 5.000 profissionais da saúde para receber no Brasil as doses da sua vacina, feita em parceria com a biofarmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. Nesse processo, metade dos voluntários recebe a vacina e a outra metade placebo, mas somente os pesquisadores sabem quem tomou o que. O teste é de dose única.

Resultados preliminares das fases 1 e 2, publicados na revista científica The Lancet, mostraram que a vacina de Oxford é segura e gerou resposta imune contra a covid-19. Agora, a fase 3 vai tentar demonstrar a eficácia da droga. Além do Brasil, a fase 3 também ocorre no Reino Unido e na África do Sul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a pesquisa pela imunização mais avançada no mundo.

Para que haja comprovação da eficácia da vacina, o estudo precisa seguir metodologias específicas. Por isso, os voluntários têm um rígida rotina para reportar aos cientistas. À EXAME, dois voluntários da vacina de Oxford contaram como tem sido a experiência de ser cobaia da vacina contra o novo coronavírus.

“Eu tenho alguns colegas que estão envolvidos na aplicação do estudo da vacina de Oxford aqui em São Paulo que fizeram divulgação pelo WhatsApp para a seleção dos candidatos. Quem tivesse interesse em participar poderia se inscrever e eu fiz isso.

Antes de receber a dose, fiz um teste de sorologia de forma gratuita. Porque você só entra no estudo se tiver o IgG negativos, ou seja, isso quer dizer que você nunca entrou em contato com o vírus. Como o meu deu negativo, fui selecionado para prosseguir na experiência.

Eu fui um dos primeiros voluntários do estudo aqui no Brasil. Logo no primeiro dia já me explicaram todo o processo do acompanhamento, que vai durar um ano. Depois me disseram sobre o que é a vacina, como ela foi produzida, que já havia passado pelos testes de segurança e veio para cá para comprovar eficácia dela e resposta imunológica.

Na segunda semana, que foi em 25 de junho, eu já tomei a dose, que é feita no esquema simples cego, então não sei o que recebi. Logo me orientaram a tomar paracetamol, não podia ser nenhum outro analgésico, para diminuir mau estar e dor no corpo. Eventualmente, eles me disseram, eu poderia ter febre baixa nos dois primeiros dias.

Depois disso, os pesquisadores começaram a fazer acompanhamento por WhatsApp, e-mail e ligações. Durante o primeiro mês os contatos foram diários. Eu também tive que preencher um diário todos os dias. Na primeira semana pós injeção, precisei aferir minha temperatura todos os dias e, além disso, descrever se tinha tido algum sintoma. No restante do mês, eu preenchi um questionário em que não precisava medir a temperatura, mas tinha que relatar se houve algum tipo de incômodo.

Eu pessoalmente até agora não tive nada além da dor no local em que recebi a dose, só tomei analgésico porque eles orientaram. Inclusive, se eu fosse tomar qualquer outro remédio deveria avisá-los antes. Mas, no meu caso, eu não precisei, porque não senti nada de diferente. Agora, eu tenho que comparecer para a avaliação com os pesquisadores nos dias 29, 90, 180 e 360.

Em relação à minha rotina de trabalho, nada mudou após ter tomado a vacina, porque como eu não sei o que tomei, pode ser que eu esteja protegido ou não, então não vou me expor. Não saber o que você está recebendo é uma forma de garantir que eu não mude de comportamento. Fico curioso de saber se tomei ou não, é claro, mas faz parte do jogo. Outro detalhe é que eu também não posso fazer teste para covid-19 em laboratórios de fora, toda a coleta de dados deve ser feita por eles.