A disputa da vacina: SP diz que se governo atrasar, vai direto no Butantan

O secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse nesta sexta-feira, 8, que se o Ministério da Saúde atrasar o início da vacinação contra a covid-19, deverá manter o cronograma estadual, que prevê imunizar os paulistas a partir do dia 25 de janeiro.

Para isso, o governo de São Paulo deverá utilizar parte das 46 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e a Sinovac, informou Gorinchteyn, embora um contrato assinado nesta quinta-feira, dia 7, entre o Instituto Butatan e o Ministério da Saúde defina, a princípio, que todas as doses da Coronavac sejam utilizadas no Programa Nacional de Imunização. Procurado por EXAME, o Ministério da Saúde ainda não respondeu se os estados poderão tomar esse tipo de medida.

“Nós não podemos aguardar. Nós temos as 46 milhões de doses, que até abril serão ofertadas para o Programa Nacional de Imunização. Mas caso haja atraso, nós estamos mantendo o dia 25 de janeiro para aqueles grupos específicos, como profissionais de saúde e idosos”, disse Gorinchteyn em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira.

Gorinchteyn ainda fez uma comparação com a vacinação contra a gripe, em que o Ministério da Saúde adquire as vacinas junto ao Butantan, e, segundo ele, alguns estados podem optar por elaborar um cronograma de imunização de acordo com a identificação de necessidades locais.

“Assim é feito com a vacinação da gripe. Segue todos os ritos do Programa Nacional de Imunização. São Paulo, por diversas vezes, antecipou o calendário exatamente entendendo que a circulação do vírus ameaçava a sua população. O Amazonas já fez isso. E isso não será diferente em relação ao coronavírus, seguindo todo o ritual e normas estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunização”, afirmou.

O secretário-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, João Gabbardo, disse que se o Ministério da Saúde iniciar a vacinação antes do dia 25, a data do início da imunização em São Paulo deverá começar antes também.

“Se o programa nacional tiver início no dia 20 de janeiro, o programa estadual também será antecipado. E é isso que todos nós queremos. Se o programa nacional decidir postergar a data de início da vacinação, para depois de 25 de janeiro, São Paulo não abrirá mão de iniciar nesta data”, afirmou.

Assim como o plano nacional, a estratégia do governo de São Paulo prevê vacinar primeiro os idosos e profissionais de saúde. Esta primeira fase vai durar nove semanas, até o dia 28 de março. Serão vacinados 1,5 milhão de profissionais da saúde e depois 7,5 milhões de pessoas acima de 60 anos.

Em seguida, deverão ser imunizados os idosos com 75 anos ou mais. A vacina será em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre elas.

Governo compra 46 mi de doses do Butantan

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 7, que fechou um acordo com o Instituto Butantan e que o governo federal ficará com todas as doses da Coronavac que deverão ser produzidas. O contrato prevê a compra de 46 milhões doses e a possiblidade de aquisição de mais 54 milhões.

A assinatura do contrato com o Butantan só foi possível graças a uma Medida Provisório editada pelo presidente Jair Bolsonaro em que autoriza a aquisição de vacinas antes do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).