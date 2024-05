Rio pode ter máxima de 38 graus na tarde desta segunda-feira e bairros com baixa umidade do ar

A frente fria que avança em direção ao Rio de Janeiro pode provocar um refresco nos próximos dias, no entanto, o calor pré-frontal, que acontece antes dessa passagem, de fato, pela região, vai fazer os termômetros subirem ainda mais.

Por isso esta segunda-feira começou com a sensação de estar mais abafada. Nesta tarde, os termômetros da capital podem atingir a máxima prevista, de 38 graus, com chance da sensação térmica ser ainda maior em alguns bairros, segundo a Climatempo.

À tarde, além dos cuidados à exposição ao sol, também é preciso ficar atento quanto ao índice de umidade do ar. Segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura da capital, alguns bairros podem apresentar valores entre 21% e 30%, o que fica abaixo do nível ideal para o corpo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que deve ser entre 40% e 70%.

De acordo com o Alerta Rio, às 11h, Guaratiba, bairro da zona oeste, registrava a maior temperatura da cidade, com 37 graus na estação na Praia da Marambaia. Neste mesmo período, outras três estações registravam 36 graus, sendo elas, Barra/Riocentro e Aeroporto de Jacarepaguá, também na zona oeste, e no Jardim Botânico, na zona sul. Os dados foram consultados via aplicativo do Centro de Operações Rio (COR.Rio) nesta manhã.

Segundo a Climatempo, a partir de amanhã, terça-feira, o deslocamento da frente fria deve provocar uma redução nas temperaturas e aumentar a condição para chuva. Não há risco de grandes temporais no estado do Rio de Janeiro, embora seja possível que ocorra pancadas de moderada a forte intensidade de maneira irregular. Na capital, que figura entre os municípios mais quentes, a temperatura pode apresentar queda, ficando abaixo de 30 graus após um longo período. A máxima não deve passar dos 29 graus.

Na quarta-feira, o tempo fica mais encoberto, e a temperatura pode ficar mais baixa, com máxima prevista de 26 graus na cidade do Rio. Há chance de chuva durante o dia e à noite. Essa condição não dura por muito tempo.

Já na quinta-feira, não deve ocorrer registro de chuva. E a temperatura volta a subir, com previsão de mínima de 20 graus e máxima de 30 graus. Na sexta, os termômetros seguem em alta, com mínima de 19 graus e máxima de 34 graus.

Dicas para enfrentar a baixa umidade do ar

A cidade do Rio tem registrado baixa umidade do ar com a falta de chuvas a 17 dias. Os efeitos podem ser evitados ou minimizados com uma série de cuidados em relação ao ambiente e com o próprio corpo, como apontou o clínico geral Guilherme Seith, do Hospital Casa Rio-Laranjeiras, sendo eles: