Lula prepara viagem ao RS na quarta e vai anunciar auxílio direto aos afetados pelas chuvas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que voltará ao Rio Grande do Sul na quarta-feira para anunciar um conjunto de medidas para apoiar as pessoas afetadas pelas chuvas no estado.

As declarações foram dadas em reunião virtual entre representantes dos Três Poderes e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Segundo Lula, uma proposta de apoio aos afetados pela tragédia será discutida em reunião ministerial nesta terça.

"Amanhã (terça-feira) vamos preparar uma reunião, porque eu estava com a intenção de ir ao Rio Grande do Sul amanhã, mas a pedido do ministro Haddad (Fernando Haddad, da Fazenda) e do ministro Rui Costa (da Casa Civil), vamos nos preparar porque nesta terça que quero anunciar uma série de medidas para as pessoas que são físicas, ou seja, os recursos para que as pessoas que perderam suas coisas recebam recurso da União para começar a repor parte daquilo que perderam".

O presidente ainda afirmou que seguirá para o Rio Grande do Sul no dia seguinte para fazer o anúncio em conjunto com Eduardo Leite. Lula ainda reiterou que não faltará apoio do governo enquanto o estado necessitar de recursos para sua reconstrução.

"Espero na quarta-feira estar pronto para ir ao Rio Grande do Sul junto com você [governador Eduardo Leite] para fazer o restante dos anúncios que estamos fazendo, e nunca será o último, Eduardo, nunca será o último. O último anúncio só será feito quando a gente estiver festejando a recuperação do Rio Grande do Sul".