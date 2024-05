Primeiro transporte hidroviário público na Billings é inaugurado em SP; saiba como vai funcionar

Considerado o primeiro transporte hidroviário público em São Paulo, o Aquático-SP foi lançado nesta segunda-feira, 13, na represa Billings, Zona Sul, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Segundo a Prefeitura, o novo modal deve beneficiar 385 mil moradores dos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira. Ele funciona em operação assistida, com duas embarcações que conectam os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas em 12 e 17 minutos, em comparação com os 1h20 de trajeto de ônibus.

O período de operação assistida está programado das 10h às 16h, oferecendo viagens gratuitas até 31 de dezembro de 2024, com duas embarcações em serviço. Nesta fase, o navio Bororé I acomoda apenas passageiros sentados, com capacidade para 60 pessoas.

Durante esse período, há também um barco de apoio em operação, com capacidade para transportar até 30 passageiros, realizando o percurso em 12 minutos.

“É um momento de alegria para a cidade, com mais um modal de transporte, agora o hidroviário, que iniciamos hoje, com a operação assistida, funcionando das 10h às 16h, levando os passageiros do Cantinho do Céu ao Terminal Mar Paulista Bruno Covas, ambos com ônibus elétrico fazendo a integração, auxiliando a locomoção das pessoas até o Terminal Santo Amaro, com interligação à rede de ônibus, Metrô e CPTM”, declarou o prefeito Ricardo Nunes, durante a inauguração nesta tarde.

A prefeitura também informou que o Aquático-SP será integrado com o transporte por ônibus, aceitando o Bilhete Único, e inaugurando duas novas rotas de ônibus, com o intuito de melhorar a mobilidade na região.

A gestão também afirmou que, durante o período de operação assistida, das 10h às 16h, há a expectativa de atender cerca de 3 mil passageiros por dia com as duas embarcações.

“Começamos com um barco de 60 [vagas] e um de 30 [vagas] e depois a gente vai ampliando o horário e as embarcações. É uma questão de cuidado para a gente não errar e fazer de acordo com os estudos e levantamentos”, disse Nunes.

Novas linhas de ônibus elétricos

A Prefeitura de São Paulo também anunciou que serão introduzidas duas novas linhas de ônibus elétricos, com o propósito de promover a mobilidade e a integração entre os sistemas de ônibus e hidroviário.

Para conectar o Mar Paulista ao Terminal Santo Amaro, a primeira linha deve oferecer viagens semiexpressas para que os deslocamentos fiquem mais rápidos aos passageiros. Os ônibus da linha 627M-10 Mar Paulista - Term. Sto. Amaro, que partirão após a chegada do Aquático-SP, farão paradas em apenas três pontos estratégicos ao longo do percurso: na Av. Miguel Yunes, 485, e nos números 20.201 e 22.013 da Av. das Nações Unidas.

No Terminal Santo Amaro, um dos maiores da cidade, com mais de 60 opções de linhas, os passageiros terão acesso a toda a cidade por meio de ônibus e também pelo sistema metroferroviário.

A segunda linha, 606C-10 Cantinho do Céu, vai funcionar em circuito na região do Cantinho do Céu, conectando o Terminal Hidroviário Parque Linear Cantinho do Céu aos demais itinerários que servem o bairro.