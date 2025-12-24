Savencia, dona da Polenghi, anuncia compra da Quatá Alimentos

A Savencia Fromage & Dairy, dona da Polenghi, anunciou a assinatura de um acordo para a aquisição da Quatá Alimentos, fabricante brasileira de queijos e produtos lácteos. A informação foi divulgada em nota pela companhia na última terça-feira, 23.

Segundo a Savencia, a operação reforça a presença do grupo francês no mercado brasileiro. A empresa afirmou que a transação permitirá complementar sua atuação no setor de lácteos no país, somando as marcas da Quatá ao portfólio já existente, que inclui Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho e Frescatino.

No comunicado, a companhia destacou que a Quatá possui uma linha ampla e complementar de queijos e derivados, além de forte reconhecimento entre os consumidores.

"Essa aquisição reforça a presença histórica da Savencia no Brasil, onde o grupo está estabelecido há décadas", disse Olivier Delaméa, diretor-presidente global da Savencia, em nota. "Trata-se de um passo importante em nossa trajetória de crescimento no Brasil."

A Quatá Alimentos é uma empresa de controle familiar, com operações baseadas na captação de leite nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

"Hoje damos um novo passo em nossa história ao nos juntarmos à grande família Savencia. Essa aliança honra a trajetória da Quatá e fortalece nosso compromisso de dar continuidade ao seu desenvolvimento", afirmaram José Henrique Coutinho e Maurício Franco, fundadores da Quatá Alimentos, em comunicado.

A conclusão da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Até a finalização do processo, Savencia e Quatá seguirão operando de forma independente.