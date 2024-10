Por que o PIB de uma das principais commodities do país vai cair 5,77% em 2024

Em relação à geração de empregos, a cadeia da soja e do biodiesel empregava, no segundo trimestre de 2024, 2,24 milhões de pessoas, representando 9,51% do agronegócio e 2,23% do total de trabalhadores no país.

O total de empregos caiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. No segmento de agroindústria, houve um crescimento de 17,06% no número de postos de trabalho, enquanto o segmento de insumos registrou um incremento de 1,92% no total de empregados.

Por outro lado, dentro da porteira, observou-se uma redução de 6,13% nos empregos, e nos agrosserviços, uma queda de 4,78%.