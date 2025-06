Plano Safra 25/26: saiba quando será divulgado e possíveis investimentos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz os ajustes finais para a elaboração do Plano Safra 2025/26. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a divulgação da nova política agrícola será na segunda-feira, 30, e terça-feira, 1°.

Na quinta-feira, 26, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, confirmou que na segunda-feira será anunciado o Plano Safra da Agricultura Familiar (Pronaf). O valor, sinalizou Teixeira, deve ser recorde.

A fala ocorreu após reunião com o presidente Lula e membros do alto escalão do governo — o ministro, no entanto, não citou os valores. "A reunião foi positiva", disse Teixeira. Na safra 2024/25, o montante disponibilizado pelo Pronaf foi de R$ 76 bilhões.

Na terça-feira, o governo lançará o Plano Safra para a agricultura empresarial.

O valor do próximo Plano Safra continua sendo negociado entre a Fazenda e os ministérios relacionados à agricultura, já que o governo enfrenta restrições orçamentárias e precisa cumprir a meta fiscal deste ano.

“Estamos na fase final da proposta. Tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério da Fazenda ainda estão ajustando os detalhes, mas a conta precisa fechar”, afirmou um interlocutor.

No setor, a expectativa é de que o governo aumente o valor subsidiado para a nova temporada, principalmente em razão do crédito restrito e da taxa básica de juros (Selic), atualmente fixada em 15% ao ano.

Nos bastidores, não se descarta a possibilidade de o valor ser mantido em R$ 475,56 bilhões, o mesmo montante destinado ao Plano Safra no ano passado.

O que é o Plano Safra?

O Plano Safra é um conjunto de políticas públicas e medidas econômicas do governo federal do Brasil, criado para fomentar a produção agrícola do país.

Ele é lançado anualmente, a cada início da nova safra, e visa apoiar os produtores rurais com linhas de crédito, subvenção de juros, financiamento para investimentos em infraestrutura e assistência técnica.

O Plano Safra abrange diversas atividades do setor agropecuário, como cultivo de grãos, pecuária, florestas, hortifrúti, entre outros, e é dividido em subprogramas voltados para diferentes segmentos, como:

Crédito rural: Oferece linhas de financiamento com juros subsidiados para os produtores, seja para o custeio da produção (compra de insumos, sementes, etc.) ou para investimentos em máquinas e infraestrutura.

Subvenção de preços: Garantia de preços mínimos para alguns produtos agropecuários, a fim de proteger o produtor contra quedas de mercado.

Incentivos à sustentabilidade: Apoio a práticas agrícolas sustentáveis, como o uso de tecnologias que preservem o meio ambiente e a introdução de fertilizantes biológicos.

Apoio à agricultura familiar (Pronaf): Inclusão de medidas específicas para pequenos produtores, garantindo-lhes o acesso ao crédito e a condições melhores para o desenvolvimento de suas atividades.