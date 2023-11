O que é fauna e flora brasileira?

O Brasil possui mais de 8 milhões de quilômetros quadrados em seu território, e toda essa imensidão possui diferentes biomas, 6 no total. Dentro de cada bioma, existe uma fauna e flora diferente, que foi estruturada por adaptações da natureza ao longo de muitos anos.

Um bioma é o ecossistema que envolve a vida vegetal e animal. Ou seja, todo o ciclo predatório e evolutivo, está presente naquele ambiente. Assim como a fauna e a flora. Saiba o que são e a importância desses conjuntos no meio ambiente.

Fauna e flora do Brasil

A formação dos biomas envolve a Fauna e Flora, sendo representadas pelos animais e vegetações, respectivamente. Veja no detalhe o que cada uma delas representam na natureza:

O que é Fauna?

Fauna é todo o tipo de vida animal dentro de determinado bioma. No Brasil, por exemplo, ele pode ser subclassificada como Fauna do Cerrado, Fauna da Amazônia e assim por diante.

A classificação da Fauna é importante, pois cada bioma possui suas características específicas e estas influem na evolução dos animais e da vegetação.

O que é Flora?

Já a Flora, dona de mais de 46 mil espécies catalogadas em solo brasileiro, se refere às vegetações, incluindo árvores, flores, plantas e vida vegetal marinha.

Assim como a Fauna, a flora também pode mudar de acordo com o bioma onde está inserida, ou seja, há uma relação evolutiva que envolve Fauna e Flora para a formação das características do bioma.

Fauna e flora dos biomas brasileiros

A fauna, a flora e os biomas estão super conectados na natureza, um depende do outro para o equilíbrio do ambiente.

Por exemplo, imagine a situação hipotética de soltarem um animal que está adaptado a um determinado bioma em outro bioma completamente diferente.

Provavelmente, enfrentaremos problemas de superpopulação da espécie ou extinção de algum eventual animal cuja espécie inserida seja predadora. O mesmo vale para árvores e diferentes tipos de vegetação, que podem mudar as características do solo.

Saiba mais sobre os seis biomas que temos no Brasil:

Amazônia

Este bioma é o maior do território brasileiro, ocupando 49% da extensão. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, contém 20% da água disponível no mundo, além de reservas minerais. Um exemplo de animal representante da Fauna pode ser o Lobo-Guará, enquanto da Flora, temos a Vitória Régia.

É importante lembrar que o bioma Amazônia não existe apenas no Brasil, pois a Amazônia Internacional (como é chamada a porção territorial fora do território nacional) também possui características muito semelhantes, senão iguais, ao bioma brasileiro, a Amazônia.

Mata Atlântica

Com aproximadamente 13% do território brasileiro sendo ocupado por mais de 50% de toda a população nacional, temos a Mata Atlântica. A porção mantém apenas 27% de seu território preservado, sendo um dos mais ameaçados de extinção dentre os biomas.

Um animal que pode ser exemplo da extinção da Flora no bioma é o Mico Leão Dourado, e muito presente na porção preservada do bioma, representando a Flora, temos o Pau-Brasil.

Cerrado

Presente na parte central do país, o cerrado compreende aproximadamente 24% do território nacional. A partir da década de 60, com a mudança da capital para Brasília e o fluxo migratório para a região, a Agricultura ganhou força e hoje é uma atividade que divide espaço com a Fauna e Flora endêmicas.

Caatinga

A Caatinga, que é um dos menores biomas do país, representa apenas 10% do território nacional. Uma pequena extensão territorial que foi palco de grandes romances brasileiros, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Os sertões, de Euclides da Cunha.

Aproximadamente 36% do território do bioma sofreu algum tipo de alteração pelo homem. Sua característica é de clima semi árido e isso favorece o preparo do solo para agropecuária.

A Flora pode ser representada pelo Mandacarú, e a Fauna pelo preá.

Pampa

O bioma Pampa que, junto com o Pantanal, representa os menores biomas brasileiros, com apenas 2% de extensão no território nacional. Com o clima extremamente úmido e chuvoso, mas com baixas temperaturas no inverno, o Pampa é utilizado principalmente para atividades agrícolas e agropecuárias pela característica plana das terras.

O animal que pode representar a Fauna no local, é o João de barro e a Flora, o capim-forquilha.

Pantanal

O bioma Pantanal compreende 2% do território do país. É um dos biomas mais preservados do Brasil, estando ao lado de grandes produções agropecuárias. O Pantanal também é característico por possuir a maior planície alagada do Planeta Terra.

É um pouco mais difícil, assim como nos Pampas, encontrar animais e plantas específicas da região. Isto ocorre devido a menor extensão territorial do bioma, são mudanças decorrentes da migração e evolução de animais.

Leia também