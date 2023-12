Mexerica, tangerina, ponkan ou bergamota? Quais as diferenças e tipos mais comuns

Não, não é uma mera coincidência. O vocabulário português brasileiro é superdiverso e possui uma série de variações linguísticas que podem ser observadas dependendo da região do país, e esse é o caso dessa famosa fruta cheia de gominhos.

E a confusão não é exclusividade dos tipos de mexerica, mas também encontrada na nomenclatura de diversos alimentos, objetos e substantivos variados.

Neste artigo, vamos falar mais sobre a origem de cada uma das espécies de tangerina, suas especificidades e as mais consumidas no Brasil atualmente.

Quais são as diferenças entre mexerica, tangerina, ponkan e bergamota?

A tangerina, que é muito popular em todo o Brasil, é chamada de diferentes nomes dependendo de cada um dos estados, e isto deve-se aos movimentos de colonização. Por exemplo, o nome "bergamota" é de origem árabe e a "poncã", de origem japonesa, é uma derivação da palavra japonesa "ponkan". Já o nome mexerica vem do verbo em português de Portugal "mexericar", e é muito utilizado no Nordeste, junto com o nome "laranja cravo".

Todas fazem parte da mesma família de frutas cítricas. É como se tivéssemos quatro nomes diferentes para nos referirmos ao ovo.

Mas, mesmo sabendo que existem alguns tipos de ovos, como os brancos, caipiras e vermelhos, todos chamamos o alimento por apenas um nome, diferentemente do que acontece com a mexerica, tangerina, bergamota.

Tangerina

A tangerina chegou ao Brasil em meados de 1890 e, desde então, se difundiu em todo o território, conquistando diferentes estados.

É, portanto, denominada como tangerina, a espécie de fruta que pode variar de tamanho e ligeiramente de sabor e aroma.

Dentre os "subtipos" da fruta, podemos exemplificar a ponkan, mexerica, bergamota entre outras. Confira os tipos mais comuns no Brasil e algumas de suas especificidades:

Mexerica

O nome científico da espécie é Citrus deliciosa, que, dentre as outras espécies, tem o menor fruto e também mais ácido e um pouquinho menos adocicado. É comum você ouvir o termo "mexerica” nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, como em São Paulo, Goiás e também na divisa entre SP e o Paraná.

Bergamota

Já a bergamota, de nome científico Citrus deliciosa Tenore, pode também ser chamada de mandarina, ou mimosa e, em alguns lugares, de mexerica. É rica em vitamina C, vitamina A e antioxidantes.

E a bergamota é muito famosa por este nome em um estado específico do Brasil, o Rio Grande Do Sul. Também é comum ouvir por lá como “vergamota”.

Ponkan

Já a ponkan é identificada pelo tamanho, sempre maior que as demais variações, e por sua cor, que deriva do amarelo. O sabor do fruto é mais doce em relação aos outros subtipos, e pode ser considerado o tipo de tangerina mais consumido no país.

As plantações de ponkan se espalharam pelo Brasil, e a fruta consegue se adaptar tanto em regiões mais quentes, quanto mais frias, podendo haver colheita desde abril, até setembro.

Quais são os tipos mais comuns de tangerina no Brasil?

Talvez pelo gosto mais doce, talvez pela adaptação em diferentes ambientes, a ponkan é a espécie mais popular no Brasil.

País de origem da espécie, o maior produtor de ponkan no mundo é a China, mas o mercado interno brasileiro tem grandes produtores, concentrando a produção da variedade nas regiões Sul e Sudeste.

Leia também: