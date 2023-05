Governo determina recolhimento de 4 lotes de feijão das marcas Da Mamãe e Sanes

O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou nesta sexta-feira, 19, o recolhimento nacional de quatro lotes de feijão das marcas Da Mamãe e Sanes que foram identificados como impróprios para consumo humano.

A decisão acontece após a pasta identificar que os lotes apresentam um percentual de grãos mofados e ardidos acima de 15%, limite estabelecido que indica má qualidade do produto e representa risco à saúde dos consumidores. “Esses grãos podem conter micotoxinas prejudiciais ao organismo, causando intoxicações alimentares e reações alérgicas”, explica o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Hugo Caruso.

Os lotes recolhidos de feijão são:

lote 51 do feijão cores (ou seja, feijão carioca) e lote 06 do feijão preto , ambos da marca Da Mamãe ;

e , ambos da marca ; lotes 030423 e 080323 do feijão preto da marca Sanes .

Os lotes foram identificados após uma operação da força-tarefa composta por auditores fiscais federais agropecuários e agentes de Inspeção e de Atividades Agropecuárias do Ministério da Agricultura e Pecuária, entre os dias 10 e 13 de abril, que apreendeu mais de 150 toneladas de feijão no estado do Rio de Janeiro.

Após análise laboratorial confirmou-se que os produtos não atendem aos padrões de qualidade e segurança exigidos para o consumo humano. Os feijões impróprios para consumo foram encontrados no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Segundo o ministério, é importante que os consumidores verifiquem atentamente as embalagens dos produtos antes de adquiri-los e denunciem caso encontrem pacotes feijão das marcas e lotes sendo comercializados.

As empresas ainda não se pronunciaram sobre a decisão do Ministério da Agricultura até a publicação desta matéria.

O que são grãos ardidos?

Os grãos são considerados "ardidos" quando passam por um processo de fermentação devido a altas temperaturas ou umidade excessiva.