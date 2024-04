Fazenda em Goiás usará robôs com IA para fazer todo o combate a ervas daninhas

RIBEIRÃO PRETO - Uma fazenda do Grupo Baumgart, em Goiás, terá todo o seu controle de ervas daninhas feito por robôs que utilizam inteligência artificial, fornecidos pela Solinfttec.

O anúncio foi feito durante evento na Agrishow, nesta terça, 30. A propriedade usará 11 robôs para monitorar uma área de quase 2.000 hectares, onde se planta soja e milho. A mudança será implantada no segundo semestre, junto ao próximo plantio de soja.

O equipamento, chamado Solix, foi lançado em 2022. Movido a energia solar, ele tira fotos das plantações para identificar ervas daninhas, mesmo que ainda em tamanho pequeno, e já aplica herbicidas para contê-las, de forma direcionada.

Como funciona o Solix?

A cada minuto, cada robô consegue coletar 700 imagens de campo. As imagens são analisadas por sistemas que usam IA e vão se auto-aperfeiçoando em identificar as pragas.

Cada máquina consegue se mover de modo autônomo pela fazenda, a partir das instruções dadas pelo produtor e com uso de GPS. Ele pode também ser operado de modo remoto, desde que haja conectividade no campo.

A Solinftec aponta que o uso do robô reduz em até 90% o consumo de herbicidas, pois o produto pode ser aplicado de forma direcionada onde há ervas daninhas, sem que seja preciso pulverizar uma área por inteiro

"Uma família de robôs traz o retorno do investimento em duas safras", diz Bruno Pavão, diretor de operações robóticas da Solinftec. Haveria também a economia com trabalhadores para fazer a operação e com o combustível para operar veículos tradicionais. A tecnologia custa a partir de 350 mil reais por unidade.

Além de ervas daninhas, o Solix também elimina alguns insetos, usando ondas de luz e pequenos choques.

Como comprar o Solix?

Até agora, há cerca de 40 robôs do tipo em operação no país, em estados como Bahia, Mato Grosso e São Paulo. A empresa planeja entregar mais 40 até o fim do ano. Há também uma meta de que 50 robôs do tipo estejam em operação nos EUA até o fim do ano.

A Solinftec monitora atualmente 12 milhões de hectares pelo mundo, sendo 8 milhões deles de plantações de cana. A empresa fechou 2023 com receita recorrente de R$ 313 milhões e planeja crescer mais 20% este ano. Fazenda em Goiás usará robôs com IA para fazer todo o combate à ervas daninhas